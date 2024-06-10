Завершение посевной и новый водовод: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

В Башкортостане завершили посевную, а в Учалах построят новый водовод. На оперативном совещании правительства Радий Хабиров также поручил разработать региональную программу по противодействию мошенникам.

Своих не бросаем. Очередным подтверждением этих слов стал 127-й гуманитарный конвой, который доставил военнослужащим в зону СВО личные посылки, внедорожники, специальные средства, маскировочные сети и многое другое. За рулём многотонных фур — опытные водители, большинство из которых побывали на Донбассе десятки раз. Одно из поручений главы Башкортостана, озвученное на совещании, — наградить дальнобойщиков медалями Минигали Шаймуратова.

Это, на самом деле, очень мужественный поступок. Ездят с риском. Представляйте к награждению. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Абзелиловском районе завершили ремонтные работы после мощного смерча, который прошёлся по муниципалитету накануне. Специалисты восстановили подачу электроэнергии в населенные пункты. Пострадавших нет. Неудобства испытали и более 20 тысяч жителей Учалов. Из-за крупной коммунальной аварии город остался без воды. Сейчас проблема решена, но надолго ли? Радий Хабиров дал поручение членам правительства срочно решить вопрос со строительством нового водовода.

Когда я выезжал туда буквально три месяца назад, он бил тревогу, потому что там единственный водовод, который обеспечивает город. Займитесь этим вопросом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во всех уфимских дворах установят камеры видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность детей и личного имущества жителей. Усилят работу и по профилактике мошенничества. Каждую неделю жители республики переводят злоумышленникам десятки миллионов рублей. Радий Хабиров дал поручение разработать программу, которая позволит уберечь жителей региона от уловок киберпреступников.

Человек деньги отдал мошенникам, но на этом ситуация не прекращается. Потом этому человеку звонят с Украины, спрашивают, как дела, и ненавязчиво подталкивают к совершению террористического акта, якобы, если сделает, то ему деньги вернут. Это не шутки. Программу надо разрабатывать, постоянно людям объяснять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

16 июня мусульмане республики отметят один из главных религиозных праздников Курбан-байрам. Чтобы избежать ввоза зараженных жертвенных животных, служба ветеринарии проводит тщательную проверку. Всего в муниципалитетах оборудовано более 60 специальных убойных площадок, две из которых расположены в Уфе: у торгового центра «Караван» возле Зинино и на территории Северного автовокзала.

К своему празднику готовятся и аграрии, которые завершили весенне-полевые работы. За исключением незначительных площадей поздних культур, засеяно более 2 миллионов гектар пашни.