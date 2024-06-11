Танкисты из Башкирии успешно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации

Успехи есть, все цели мы поражаем без промаха. Наши танкисты уже опытные, обстрелянные и вжившиеся в боевую машину воины, которые неоднократно «разбирали» блиндажи, ДОТы и другие укрепления ВСУ и уничтожали живую силу противника. Промахиваться не имеем права, каждый выстрел должен ложиться в цель. «Прорыв» не дает делать ошибок, танк очень надежный, мощный, вы и сами это видите. Обрабатываем квадрат 10 на 10 км. Кладем снаряды, как в игольное ушко. Танкист — это состояние души. Среди них есть вчерашние трактористы, но не только. Танкисты сегодня должны быть дисциплинированными и способными постоянно обучаться и совершенствоваться. Во время боевых выходов наталкиваемся на различные условия, обстановку, которые постоянно меняются. Так накапливается опыт. Наш батальон сформировался в мае 2023 года. Танкисты во время боевого слаживания обучались в Санкт-Петербурге. В начале сентября прошлого года зашли в зону СВО, получили технику и начали работать. За это время 200-сотых у нас нет. Поставленные боевые задачи выполняем, несмотря на неоднократные вражеские попадания по нашим машинам. Техника супернадежная.

Боец СВО, позывной «Феникс»