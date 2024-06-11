Танкисты из Башкирии успешно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации
Творческая
группа журналистов информационного агентства «Башинформ» во время своей рабочей
поездки в зону проведения спецоперации побывала на боевых позициях мотострелкового
полка «Башкортостан». Они посетили подразделения это воинской части, увидели
воочию работу танкистов батальона имени Сергея Зорина. Была команда обеспечить штурмовиков
из Башкирии огневой поддержкой с целью дальнейшего продвижения в сторону
противника.
В
составе делегации республиканских средств массовой информации, которая приехала
на Донбасс, помимо журналистов «Башинформа» были и коллеги из стерлитамакского издания
«Ашкадар». Делегацию встретил и сопровождал врио замполита полка с позывным
«Манул».
Уже
на месте назначения «Манул» поручил своим подчиненным накормить репортеров и
организовать им ночлег в свободном блиндаже. Тишину утра нарушило громкий звук кукареканья
петуха. Танкисты рассказали, что у них есть целых птичник – около 30 кур, две
лошади и несколько поросят. За всем этим хозяйством смотрит боец с позывным «Лев».
Но
совсем скоро солдаты выдвигаются в место постоянной дислокации танкового
батальона имени Героя Советского Союза Сергея Зорина. Группу наших журналистов
везли по разбитой танками дороге. До линии боевого соприкосновения – всего 8 километров.
Новейшие
модернизированные танки Т-90М «Прорыв» считаются лучшими в мире. Сегодня на них
сражаются с врагом башкирские танкисты. Он поражает своей огневой мощью. Кроме того,
на вооружении батальона и видавшие виды БМП-2М, которые поддерживают основные
машины, рассказывает командир взвода связи танкового батальона с позывным
«Феникс» корреспонденту «Башинформа».
Он
пояснил, что в ленту заряжаются осколочные, осколочно-фугасные, кумулятивные,
бронебойные снаряды. В комплекте 22 снаряда. Далее все происходит в
автоматическом режиме — в ленте уже стоят заряженные снаряды, затем присылают
координаты, потом команда, какой снаряд нужен и далее «Прорыв» все делает сам.
Успехи есть, все цели мы поражаем без промаха. Наши танкисты уже опытные, обстрелянные и вжившиеся в боевую машину воины, которые неоднократно «разбирали» блиндажи, ДОТы и другие укрепления ВСУ и уничтожали живую силу противника. Промахиваться не имеем права, каждый выстрел должен ложиться в цель. «Прорыв» не дает делать ошибок, танк очень надежный, мощный, вы и сами это видите. Обрабатываем квадрат 10 на 10 км. Кладем снаряды, как в игольное ушко. Танкист — это состояние души. Среди них есть вчерашние трактористы, но не только. Танкисты сегодня должны быть дисциплинированными и способными постоянно обучаться и совершенствоваться. Во время боевых выходов наталкиваемся на различные условия, обстановку, которые постоянно меняются. Так накапливается опыт. Наш батальон сформировался в мае 2023 года. Танкисты во время боевого слаживания обучались в Санкт-Петербурге. В начале сентября прошлого года зашли в зону СВО, получили технику и начали работать. За это время 200-сотых у нас нет. Поставленные боевые задачи выполняем, несмотря на неоднократные вражеские попадания по нашим машинам. Техника супернадежная.
Боец СВО, позывной «Феникс»
В
экипаж входят трое бойцов: командир, оператор-наводчик и механик-водитель. Наводчик-оператор
с позывным «Ислам» до вступления в батальон имени Сергея Зорина жил и работал в
Салавате, занимался ремонтом станков. Срочную службу он прошел в разведроте.
Когда подписывал контракт, мне сказали, что есть возможность записаться в танкисты. Подумал, а почему бы и нет. Понимал, что служба на «броне» будет не простой, но не стал отказываться от предложения. В батальоне подобрались отличные ребята. Живём и действуем дружно, все трудности преодолеваем, всегда можем рассчитывать друг на друга — как и в танке, так и после боевого задания, иначе нельзя.
Боец СВО, позывной «Ислам»
Позже
к разговору присоединился командир экипажа с позывным «Юрич». Сам он из
Кировской области, ранее командовал экипажем в танковом взводе штурмового
отряда другого подразделения. С мая этого года он служит в танковом батальоне
имени Зорина. «Юрич» рассказал, каким должен быть командир.
Управлять работой танка и командовать экипажем – не простая задача. Требуется холодный расчёт и невозмутимость. Никакой нервозности и истерики быть не должно. Тут даже работа не самого командира, а всего коллектива. Важно понимать друг друга с полуслова, а порой и по жестам. Это важно во время грохота двигателя, канонады. Мы проходим боевое слаживание, становимся единым организмом в ходе реальных боёв. Конечно, командир может взять на себя функции наводчика, для этого есть штатный режим «дубль». Могу взять на себя полностью управление пушкой и пулеметами «Корд», и «Калашниковым». Но мехвода не заменить. Он — «ноги» и «сердце» танка. От него в бою многое зависит. Танку надо занять правильную позицию, вовремя прибыть на позицию и покинуть её.
Боец СВО, позывной «Юрич»
Разговор
с танкистами состоялся после их утреннего боя. Танкисты успешно выполнили свои боевые
задачи.
Как видите, в полку «Башкортостан» служат мужчины и из других регионов. Многие соискатели целенаправленно хотят попасть к нам в полк. Они понимают, что у нас все по-взрослому. Полк хорошо снабжается всем необходимым, в том числе во многом благодаря поддержке республики и лично Радия Хабирова. Бойцы ни в чем не нуждаются.