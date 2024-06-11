В Уфе чествовали ученых БГМУ

В преддверии Дня медицинского работника в Русском драмтеатре прошло выездное расширенное заседание ученого совета Башкирского государственного медицинского университета. На сцене чествовали наиболее отличившихся преподавателей и сотрудников вуза.
Ректор БГМУ Валентин Павлов отметил, что университет является одним из лучших в стране как кузница медицинских кадров. Ежегодно университет выпускает более 15 тысяч студентов, из которых треть — из более чем 60 стран мира.
И традиционно своих специалистов в преддверии профессионального праздника чествует и Республиканская клиническая больница имени Куватова. Опытные врачи, медсёстры, посвятившие свою жизнь спасению жизней других, смущенно выходят на сцену. За каждой наградой стоит большая работа, самоотдача, бессонные ночи и переживания за своих пациентов.