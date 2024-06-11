В Уфе чествовали ученых БГМУ

В преддверии Дня медицинского работника в Русском драмтеатре прошло выездное расширенное заседание ученого совета Башкирского государственного медицинского университета. На сцене чествовали наиболее отличившихся преподавателей и сотрудников вуза.

Ректор БГМУ Валентин Павлов отметил, что университет является одним из лучших в стране как кузница медицинских кадров. Ежегодно университет выпускает более 15 тысяч студентов, из которых треть — из более чем 60 стран мира.

Башкирский государственный медицинский университет становится опорным вузом по медицине и фармацевтике не только на территории республики и Приволжского округа, но и на территории всей Российской Федерации. БГМУ активно участвует в проекте «Приоритет 2030», участвует в развитии нашего Евразийского НОЦ. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан