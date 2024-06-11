В Уфе прошел всероссийский автопробег «Сила в единстве»

Всероссийская акция — автопробег «Сила в единстве» охватила столицу Башкортостана. Она проводится по всей стране. Представители ветеранских организаций морской пехоты регионов России встречаются в одном месте и передают внедорожники и имущественную помощь представителям соединений тех флотов, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции.
Передать теплые вещи, медикаменты и предметы первой необходимости — самое малое, что может сделать каждый житель необъятной страны. Проделав путь протяженностью более 11 тысяч километров, в Уфу традиционно прибыла колонна ветеранов Дальневосточного региона. Пехотинцы примут гуманитарную помощь, проведут мероприятия и отправятся в Донецк — к нашим защитникам на линию фронта.
Автопробег направлен на поддержку ребят, выполняющих свой гражданский долг в зоне специальной военной операции. Он стартовал во Владивостоке 25 мая и к концу маршрута охватит 38 городов России. Вклад жителей огромен — в составе колонны уже 12 укомплектованных машин.
В рамках мероприятия в уфимском парке Победы состоялся праздничный митинг — возложение венка к Вечному огню и награждение кадет медалями и почетными грамотами за заслуги в обучении. Впереди их ждет урок мужества, на котором расскажут о доблести и отваге советских и российских солдат.
Проведение автопробега важно не только для бойцов на передовой, но и для школьников, ведь подрастающее поколение — это будущее нашей республики и страны.
Участники автопробега планируют останавливаться в крупных городах для проведения Уроков мужества в учебных заведениях, отдания почестей в местах боевой славы, приёма имущественной помощи и автомобилей в состав колонны.