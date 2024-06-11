В Уфе прошел всероссийский автопробег «Сила в единстве»

Всероссийская акция — автопробег «Сила в единстве» охватила столицу Башкортостана. Она проводится по всей стране. Представители ветеранских организаций морской пехоты регионов России встречаются в одном месте и передают внедорожники и имущественную помощь представителям соединений тех флотов, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Передать теплые вещи, медикаменты и предметы первой необходимости — самое малое, что может сделать каждый житель необъятной страны. Проделав путь протяженностью более 11 тысяч километров, в Уфу традиционно прибыла колонна ветеранов Дальневосточного региона. Пехотинцы примут гуманитарную помощь, проведут мероприятия и отправятся в Донецк — к нашим защитникам на линию фронта.

В автопробеге начинают приморцы, и по пути следования присоединяются граждане-морпехи, гражданские люди, присоединяются колонны, присоединяются с машинами, с гуманитарными грузами. И часть машин, которая идет в колонне автопробега, — они также будут оставлены на фронте для наших ребят. Олег Галин, председатель региональной общественной организации морских пехотинцев Республики Башкортостан «Витязь»

Автопробег направлен на поддержку ребят, выполняющих свой гражданский долг в зоне специальной военной операции. Он стартовал во Владивостоке 25 мая и к концу маршрута охватит 38 городов России. Вклад жителей огромен — в составе колонны уже 12 укомплектованных машин.

Мы проходим по всем городам, мы прошли уже порядка 37 населенных пунктов, где повстречались в точно таком же формате, как сегодня. Этот день мы посвятили вашему городу. Прекрасному городу — Уфа. Так вольно дышится у вас, так здорово. Эмоции просто зашкаливают у меня и у моих товарищей. Владимир Лобастов, организатор автопробега, председатель общественной организации морских пехотинцев «Сатурн» Тихоокеанского флота

В рамках мероприятия в уфимском парке Победы состоялся праздничный митинг — возложение венка к Вечному огню и награждение кадет медалями и почетными грамотами за заслуги в обучении. Впереди их ждет урок мужества, на котором расскажут о доблести и отваге советских и российских солдат.

Здесь я оказался из-за участия в конкурсе — мы победили в городском конкурсе строевой подготовки, после чего Галин Олег Сергеевич, руководитель нашего военно-патриотического клуба, издал указ о нашем награждении. Нас тут из нашей школы 13 человек. Мы распределили роли — кто-то возлагает венок, а кто-то стоит на посту. Никита Родин, кадет Военно-патриотического кадетского центра морской пехоты «Витязь-юниор»

Проведение автопробега важно не только для бойцов на передовой, но и для школьников, ведь подрастающее поколение — это будущее нашей республики и страны.

Их прибытие — это встреча с нашей молодежью, показать пример, провести уроки мужества, посетить места боевой славы, возложить цветы всем погибшим, в т. ч. в Великой Отечественной войне. Эту большую работу они сегодня проводят. У нас одно желание у всех, чтобы ребята со скорой победой живые и здоровые вернулись домой. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан