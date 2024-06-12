В Уфе вскрыли «Капсулу времени», заложенную 50 лет назад

Сегодня в Уфе вскрыли «Капсулу времени», заложенную полвека назад. Церемония с участием главы республики прошла у стелы «Уфа – город трудовой доблести». Послание будущему поколению было законсервировано во время торжественного митинга комсомольцев и молодежи. В городе в это время шла подготовка к празднованию 400-летия столицы. Что еще, кроме письма, обнаружилось в капсуле?

Эту капсулу в руках Ранус Насретдинов держал 50 лет назад. В те далекие годы он был еще студентом училища. Принять участие в закладке послания его пригласили за успехи в учебе. Это была почетная миссия. Кроме него, честь законсервировать письмо потомкам выпала также еще троим молодым уфимцам.

Фото №1 - В Уфе вскрыли «Капсулу времени», заложенную 50 лет назад

В 1974-м недалеко от Монумента Дружбы проходил митинг молодежи, во время которого и заложили послание потомкам. Многих свидетелей церемонии уже нет в живых. Наиль Бахтизин – ответственный за изготовление чугунной плиты, которая хранила капсулу – был тогда первым секретарем Советского райкома ВЛКСМ.

Послание было написано на полуметровой бумаге. Начинается оно со слов: «Юность 2024 года, здравствуй!». Принимавший участие в церемонии Радий Хабиров отметил, что с уважением относится к трудовым свершениям старшего поколения и восхищается их достижениями.

Фото №2 - В Уфе вскрыли «Капсулу времени», заложенную 50 лет назад

Всегда с огромным уважением говорю о трудовых свершениях нашего старшего поколения. Часто обращаясь к исторической хронике, восхищаюсь грандиозными стройками, победами, успехам и достижениями советских людей. Мы, как и в советское время, каждый год строим новые предприятия, дороги и мосты, жильё, школы и детсады, больницы и спортивные комплексы. В этом есть заслуга и наших ветеранов. Нам очень помогают ваше воспитание, ваши опыт и знания. Сегодня, вскрывая «Капсулу времени», мы зримо подтверждаем эту историческую связь. Принимаем эстафету от старшего поколения, которое верило, что будущее непременно будет лучше настоящего. Что их потомки обязательно продолжат то светлое и доброе, которое начали они. И мы должны сделать всё, чтобы соответствовать их ожиданиям. Главный наказ, который оставили нам наши соотечественники – это любить и беречь Родину. Её свободу и независимость. Учиться, трудиться во имя её процветания.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как и сейчас, в тот год город отмечал юбилей. Столице исполнялось 400 лет. Поэтому капсулу активисты дополнили и другими артефактами. В Музее истории Уфы планируют сделать небольшую экспозицию – с таким необычным приветом из прошлого сможет ознакомиться любой желающий.

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