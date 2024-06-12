В Уфе вскрыли «Капсулу времени», заложенную 50 лет назад

Сегодня в Уфе вскрыли «Капсулу времени», заложенную полвека назад. Церемония с участием главы республики прошла у стелы «Уфа – город трудовой доблести». Послание будущему поколению было законсервировано во время торжественного митинга комсомольцев и молодежи. В городе в это время шла подготовка к празднованию 400-летия столицы. Что еще, кроме письма, обнаружилось в капсуле?
Эту капсулу в руках Ранус Насретдинов держал 50 лет назад. В те далекие годы он был еще студентом училища. Принять участие в закладке послания его пригласили за успехи в учебе. Это была почетная миссия. Кроме него, честь законсервировать письмо потомкам выпала также еще троим молодым уфимцам.
В 1974-м недалеко от Монумента Дружбы проходил митинг молодежи, во время которого и заложили послание потомкам. Многих свидетелей церемонии уже нет в живых. Наиль Бахтизин – ответственный за изготовление чугунной плиты, которая хранила капсулу – был тогда первым секретарем Советского райкома ВЛКСМ.
Послание было написано на полуметровой бумаге. Начинается оно со слов: «Юность 2024 года, здравствуй!». Принимавший участие в церемонии Радий Хабиров отметил, что с уважением относится к трудовым свершениям старшего поколения и восхищается их достижениями.
Как и сейчас, в тот год город отмечал юбилей. Столице исполнялось 400 лет. Поэтому капсулу активисты дополнили и другими артефактами. В Музее истории Уфы планируют сделать небольшую экспозицию – с таким необычным приветом из прошлого сможет ознакомиться любой желающий.