В Уфе вскрыли «Капсулу времени», заложенную 50 лет назад

Всегда с огромным уважением говорю о трудовых свершениях нашего старшего поколения. Часто обращаясь к исторической хронике, восхищаюсь грандиозными стройками, победами, успехам и достижениями советских людей. Мы, как и в советское время, каждый год строим новые предприятия, дороги и мосты, жильё, школы и детсады, больницы и спортивные комплексы. В этом есть заслуга и наших ветеранов. Нам очень помогают ваше воспитание, ваши опыт и знания. Сегодня, вскрывая «Капсулу времени», мы зримо подтверждаем эту историческую связь. Принимаем эстафету от старшего поколения, которое верило, что будущее непременно будет лучше настоящего. Что их потомки обязательно продолжат то светлое и доброе, которое начали они. И мы должны сделать всё, чтобы соответствовать их ожиданиям. Главный наказ, который оставили нам наши соотечественники – это любить и беречь Родину. Её свободу и независимость. Учиться, трудиться во имя её процветания.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан