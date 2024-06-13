В Уфе открыли сквер около Центрального рынка

В Уфе торжественно открыли сквер на улице Революционной, возле кольца на Центральном рынке. Подготовка к благоустройству началась еще зимой – власти составили смету и объявили о поиске подрядчика. Ранее на этом месте находились парковка и незаконные торговые прилавки. Теперь в рамках республиканского экологического проекта «Зелёная Башкирия» там расположилась зеленая зона – крупномерные деревья с системой автополива.

Появились дорога из брусчатки, скамейки, урны, хорошее наружное освещение и камни с Уральских гор. Территорию отремонтировали с учетом мнения уфимцев – жителей Советского района.

Люди, которые идут с работы, на работу, идут из школы, в садики, занимаются обыденными делами, хоть на минуту, проходя по этому скверу, испытывали единение с природой, успокоение. Мы хотели сделать что-то природное. Растения подбирали такие, которые растут у нас, в Башкирии: коренные сосны, разнотравье различное, камни подбирали, которые близки к нашей природе.

Наталья Сверчкова и Гузель Сабрекова, руководители проекта

Сейчас это сквер «Центральный», хотя он задумывался как аллея «Центральная» для посадки крупномерных деревьев, но в итоге мы разошлись и получился у нас сквер. Это не просто место, где высажены деревья. Он действительно нужен для людей. По их желанию, по их подсказке, наших уважаемых жителей, и при поддержке депутатов мы смогли реализовать такую классную идею – создали здесь общественное пространство, которым пользуются практически все, кто проживает в Советском районе и приезжает на Центральный рынок.

Айдар Базгудинов, глава администрации Советского района г. Уфы
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