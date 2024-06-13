В Уфе открыли сквер около Центрального рынка

В Уфе торжественно открыли сквер на улице Революционной, возле кольца на Центральном рынке. Подготовка к благоустройству началась еще зимой – власти составили смету и объявили о поиске подрядчика. Ранее на этом месте находились парковка и незаконные торговые прилавки. Теперь в рамках республиканского экологического проекта «Зелёная Башкирия» там расположилась зеленая зона – крупномерные деревья с системой автополива.
Появились дорога из брусчатки, скамейки, урны, хорошее наружное освещение и камни с Уральских гор. Территорию отремонтировали с учетом мнения уфимцев – жителей Советского района.