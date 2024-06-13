В Уфе открыли сквер около Центрального рынка

Сейчас это сквер «Центральный», хотя он задумывался как аллея «Центральная» для посадки крупномерных деревьев, но в итоге мы разошлись и получился у нас сквер. Это не просто место, где высажены деревья. Он действительно нужен для людей. По их желанию, по их подсказке, наших уважаемых жителей, и при поддержке депутатов мы смогли реализовать такую классную идею – создали здесь общественное пространство, которым пользуются практически все, кто проживает в Советском районе и приезжает на Центральный рынок.

Айдар Базгудинов, глава администрации Советского района г. Уфы