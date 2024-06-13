Радий Хабиров вручил госнаграды работникам социальной сферы

Поддержка участников специальной военной операции, инвалидов и особенных детей, активное долголетие пожилых людей во многом зависят от чуткости, милосердия, ответственности и добросовестного труда более 11 тысяч работников системы социальной защиты населения нашей республики. Нужно признать, что за последние годы объемы вашего труда выросли кратно. Вы успешно внедряете новые формы работы с тысячами семей. Привлекаете к работе на рынке социальных услуг негосударственные организации. Способствуете улучшению ситуации на рынке труда. Более миллиона жителей республики, в том числе свыше 309 тысяч семей с детьми получают меры социальной поддержки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан