Радий Хабиров вручил госнаграды работникам социальной сферы

Сегодня в Уфе чествовали работников социальной сферы. Радий Хабиров вручил государственные награды профессионалам своего дела. Самое главное в их труде – любовь к людям, ведь от компетентности соцработника зависит качество жизни подопечных.

Социальной сфере в регионе уделяется большое внимание. В связи с проведением СВО у специалистов появилась новая категория подопечных – участники боевых действий и члены их семей. Список обязанностей соцработника достаточно широк: от работы с документами до умения оказать психологическую поддержку. Радий Хабиров поздравил всех находящихся в зале с профессиональным праздником и поблагодарил за благородный труд.

Поддержка участников специальной военной операции, инвалидов и особенных детей, активное долголетие пожилых людей во многом зависят от чуткости, милосердия, ответственности и добросовестного труда более 11 тысяч работников системы социальной защиты населения нашей республики. Нужно признать, что за последние годы объемы вашего труда выросли кратно. Вы успешно внедряете новые формы работы с тысячами семей. Привлекаете к работе на рынке социальных услуг негосударственные организации. Способствуете улучшению ситуации на рынке труда. Более миллиона жителей республики, в том числе свыше 309 тысяч семей с детьми получают меры социальной поддержки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
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