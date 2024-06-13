Радий Хабиров вручил госнаграды работникам социальной сферы

Сегодня в Уфе чествовали работников социальной сферы. Радий Хабиров вручил государственные награды профессионалам своего дела. Самое главное в их труде – любовь к людям, ведь от компетентности соцработника зависит качество жизни подопечных.
Социальной сфере в регионе уделяется большое внимание. В связи с проведением СВО у специалистов появилась новая категория подопечных – участники боевых действий и члены их семей. Список обязанностей соцработника достаточно широк: от работы с документами до умения оказать психологическую поддержку. Радий Хабиров поздравил всех находящихся в зале с профессиональным праздником и поблагодарил за благородный труд.