В Башкирии наказали родителей несовершеннолетних пранкеров

В селе Мраково трое подростков решили развлечься, чем сильно напугали односельчан. По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, они смастерили из подручных материалов манекен, внешне напоминающий человеческое тело, обернули его в черные пакеты и подвесили на фасаде местного торгового центра.

Однако висеть «творению» долго не пришлось: горожане передали информацию о шалостях подростков правоохранителям. Их личности быстро установили: горе-пранкерам по 14, 15 и 17 лет.

Родителей хулиганов помладше привлекли к административной ответственности за «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и нарушение требований комендантского часа. В отношении 17-летнего «шутника» принимается решение в соответствии с действующим законодательством.