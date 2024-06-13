В Уфе для учащихся Уфимского кадетского корпуса прозвенел последний звонок

Последний звонок прозвучал для 68 учащихся Уфимского кадетского корпуса. Ребята из этой роты одними из первых заступали в почётный караул у памятника Минигали Шаймуратову.
Образовательное учреждение отправляет во взрослую жизнь своих воспитанников уже в 24-й раз. На мероприятии выпускники получили серебряные значки, разработанные основателем корпуса, полковником Салаватом Якуповым. Их вручают с 2002 года.
По традиции выпускники возложили цветы к памятнику героям Советского Союза Александру Матросову и Минигали Губайдуллину и почтили память героев, защищавших Родину. Кадеты в парадной форме продемонстрировали свою подготовку, пройдя строевым шагом, и бросили на удачу в дальнейшей службе монеты во время последнего марша.