Радий Хабиров провёл рабочую встречу с главой Ростеха Анатолием Сердюковым

Заседание Межведомственной комиссии по взаимодействию Башкортостана с Ростехом прошло в Уфе на площадке ОДК-УМПО. Глава Башкортостана Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков обсудили развитие сотрудничества. На заседании рассмотрели ряд актуальных вопросов обеспечения стабильной работы республиканских предприятий, входящих в структуру Ростеха.
В их числе — подготовка профессиональных кадров востребованных специальностей. Еще один важный вопрос — подготовка к празднованию 100-летия ОДК-УМПО. Напомним, юбилейные мероприятия в соответствии с указом президента России Владимира Путина получили федеральный статус.