Радий Хабиров провёл рабочую встречу с главой Ростеха Анатолием Сердюковым

Сегодня обсудили ряд важных тем. Первое — это кадровое обеспечение производств. Все предприятия «Ростеха» работают на очень высоких оборотах. Соответственно, объемы заказов увеличиваются, и нужны дополнительные специалисты. У нас есть «дорожная карта» решения этого вопроса. Рассмотрели ход подготовки к 100-летнему юбилею ОДК-УМПО. Это, безусловно, событие федерального масштаба, которое будем масштабно отмечать в следующем году. Традиционно обсудили повышение террористической защищённости производств. Этот вопрос сегодня очень актуален. В целом по итогам первого квартала 2024 года предприятия, входящие в структуру «Ростеха», развиваются хорошими темпами. При этом важно поддерживать их инновационные проекты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан