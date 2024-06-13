Стало известно, когда в Уфе достроят детский сад в ЖК «Сосны»

Детский сад в микрорайоне «Кооперативный» Ленинского района будет достроен. После нескольких лет простоя стройку возобновили. Социальный объект, рассчитанный на 156 детей, должны сдать на следующий год.
Детский сад в микрорайоне «Кооперативный» или, как его еще называют, ЖК «Сосны», начали возводить еще семь лет назад. Дошкольное учреждение предназначалось прежде всего для жителей нового жилого комплекса. Однако уже на этапе фундамента стройку заморозили.
После обследования фундамента и получения заключения экспертной организации стройку возобновили. Подрядчики приступили к монтажу плит перекрытия.
Детский сад рассчитан на 156 мест. Строительная готовность объекта составляет 9%. Задача на этот год — полностью поднять коробку, укупорить здание и запустить отопление, чтобы зимой можно было производить отделочные работы.
Первых детей новое дошкольное учреждение должно принять в начале сентября 2025 года. По контракту подрядчик обязуется построить не только здание, но и полностью благоустроить прилегающую территорию с беседками и малыми архитектурными формами.