Боец из Башкирии рассказал о боевом братстве и взаимовыручке в зоне СВО

В сентябре 2022-го мужчина получил повестку во время частичной мобилизации. Военнослужащий с позывным «Хабиб» прошел боевое слаживание в Казани, на передовой – с ноября того же года. О нем нам рассказала корреспондент издания «Иглинские вести» Сирина Фаррахова.

В прошлом году в районе Кременной Луганской Народной Республики «Хабиб» под интенсивным минометным обстрелом самоотверженно защищал позиции своего подразделения. Он не допустил прорыва противника, оказал медпомощь двум раненым бойцам и довел их до точки эвакуации. «Хабиб» награжден медалями «За воинскую доблесть» 2 степени и «За мужество и отвагу».

Сейчас в зоне боевых действий мужчина служит водителем: возит личный состав и раненых с поля боя.

Служу вместе с ребятами из нашей республики, многие из них из Зилаирского района. Разговариваем между собой на своем татарском и башкирском языках. И по телефону стараемся общаться на родном языке. Так лучше, потому что враги не понимают, о чем мы говорим. Друг к другу обращаемся только по позывным. Честно говоря, у некоторых даже имен не знаем. На войне понимаешь, насколько ценно боевое братство. Здесь мы стали родными друг другу. В любой ситуации мы готовы помочь. Боец СВО, позывной «Хабиб»

Как рассказывает воин, самое сложное – это терять боевых товарищей. Из приятного – посылки и весточки из дома. По его словам, это огромная моральная поддержка: солдат знает, что о нем помнят, его ждут дома.

После краткосрочного отпуска наш герой вновь отправился в свою часть в зону СВО. Желаем ему и всем бойцам спецоперации поскорее вернуться домой живыми и с Победой.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Российской Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.