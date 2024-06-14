В Уфе наградили 100-тысячного получателя «Молочной кухни»

В Уфе набором детской посуды и фирменной продукцией наградили 100-тысячного получателя «Молочной кухни». Им стала уфимка Эльвира Клепцова.

Смесь, творог и каши башкирского производства – главные в рационе маленькой Аделины. Бесплатно получить сухие смеси и молочные продукты могут беременные женщины, кормящие матери и малыши до трех лет из малоимущих семей, а также дети участников специальной военной операции.