В Уфе наградили 100-тысячного получателя «Молочной кухни»

В Уфе набором детской посуды и фирменной продукцией наградили 100-тысячного получателя «Молочной кухни». Им стала уфимка Эльвира Клепцова.
Смесь, творог и каши башкирского производства – главные в рационе маленькой Аделины. Бесплатно получить сухие смеси и молочные продукты могут беременные женщины, кормящие матери и малыши до трех лет из малоимущих семей, а также дети участников специальной военной операции.
Создание сети молочных кухонь в Башкортостане проводится в рамках реализации нацпроекта «Демография». По поручению Главы Башкортостана кухни обеспечивают продуктами самых маленьких жителей республики с 2019 года. Проект включает в себя семь молочных производств и 132 раздаточных пункта. Кухня выпускает не только кисломолочную продукцию – пользуются популярностью и кондитерские изделия.