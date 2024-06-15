Жители Башкирии готовятся отпраздновать Курбан-байрам

Мусульмане всего мира отметят праздник Курбан-байрам. Праздничные мероприятия начнутся с утреннего намаза. В Уфе они пройдут в 23 мечетях. По предварительным данным, в столице заложат более 3 тыс. голов жертвенного скота, а по республике эта цифра составит свыше 8 тыс.

Для этого оборудованы специальные площадки. В мечетях также будет готовиться праздничное угощение. К слову, так как в этом году дата праздника выпадает на воскресенье, то понедельник 17 июня будет выходным днем. В этот день верующие накрывают стол и приглашают родственников и друзей. Также предписывается помогать бедным.