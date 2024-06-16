Радий Хабиров принял участие в торжественном открытии комплекса «Салауат ере»

На карте Башкортостана появилась ещё одна новая туристическая точка. Радий Хабиров сегодня принял участие в торжественном открытии историко-культурного комплекса «Салауат ере» («Земля Салавата»). Его создали на месте бывшей деревни Текеево – малой родины национального героя республики и народного поэта.

Не только творческие коллективы Салаватского района, но и артисты большой республиканской сцены. В театрализованном представлении «Салауат вариҫтары» участие принимают более 700 человек. Задача – не просто раскрыть образ народного героя, но и показать преемственность поколений, передачу воинских традиций от прошлых поколений к нынешнему.

Национальный герой башкирского народа, сэсэн, поэт-импровизатор и один из лидеров Крестьянской войны. Жизнь, борьба и подвиги Салавата стали символом мужества и любви к Родине. На ​республиканский фольклорный праздник «Салауат йыйыны», который проводится уже в 20-й раз, приехал и глава республики. Радий Хабиров поприветствовал участников торжества и поздравил всех с 270-й годовщиной со дня рождения национального героя. Также руководитель региона вручил государственные награды.

Салават Юлаев имеет особое значение для Башкортостана. Это символ души, достоинства, патриотизма и мужества нашего народа. С именем Салавата Юлаева башкирские воины в 1812 году шли на Париж, побеждали в Великую Отечественную войну. И сегодня потомки Салавата мужественно защищают нашу страну в рамках специальной военной операции. На территории СВО воюют два батальона имени Салавата Юлаева. Мы все сплотились, чтобы поддержать наших воинов. Благодарю вас за это. И сердечно поздравляю всех с праздником. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостана

Программа фольклорного праздника была очень насыщенной. Прошли республиканские конные скачки «Акбузат», межрегиональный фестиваль по национальным и этническим видам спорта, открытый турнир Башкортостана по борьбе куреш на приз Салавата Юлаева. Помимо этого, состоялись финалы творческих конкурсов. В частности, определяли лучшую юрту и изготовителя сувенирной продукции.

Во второй половине дня на территории геопарка «Янган-Тау» состоялось по-настоящему знаковое для республики событие. На карте Башкортостана появилась ещё одна новая туристическая точка. Радий Хабиров принял участие в торжественном открытии историко-мемориального комплекса «Салауат ере», идейным вдохновителем создания которого был руководитель республики. Это то самое место, где родился и вырос народный герой. Именно здесь располагалась родная деревня Салавата Юлаева.

Деревня Текеево, уничтоженная после восстания башкир в ходе Крестьянской войны 1773-1775 гг., – малая родина Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина. Для установления расположения селения санаторием и геопарком проводилась археологическая разведка с привлечением ведущих специалистов Уфы и Челябинска.

«Салауат ере» в переводе на русский – «Земля Салавата». Концепция исторического парка представляет собой интерпретацию произведения Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь». Территория комплекса поделена на тематические зоны: «Тоска по Родине», «Детство», «Встреча с матерью», «Тернистый путь», «Беседа с народом», «Салават и его отец Юлай» и «Умиротворение». Каждая из этих локаций повествует о важных этапах жизни Салавата Юлаева. Историко-мемориальный парк «Салауат ере» на родине героя – это символ связи с прошлым и будущим. Общая площадь комплекса – около 4,5 га.

Важно было не только показать Салавата-воина, но и раскрыть его как поэта, певца родной земли, говорят авторы проекта. Вдоль всей тропы, которая отражает жизненный цикл героя, установлены стенды с его стихами.

Его стихами до сих пор мы зачитываемся. Они очень глубокие, мудрые, хотя он совсем молодым их писал. Салаватский район – это очень красивая природа. Мы приглашаем сюда, на северо-восток, здесь есть сплавы, здесь три реки. Представляете, наши предки выбирали место, где три реки вот так сочетаются и расходятся, очень красивое место. Поэтому я думаю, что здесь каждый по душе себе что-то найдет. Но подчеркиваю, мы сформировали прежде всего исходя из того, что это место и называется историко-мемориальный комплекс, потому что мемориал – это память, память Салавата Юлаева. Я считаю, что мы первый шаг сделали. Он в целом входит в геопарк «Янган-Тау», потихонечку им занимаемся, как и «Торатау». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан