Радий Хабиров принял участие в торжественном открытии комплекса «Салауат ере»

На карте Башкортостана появилась ещё одна новая туристическая точка. Радий Хабиров сегодня принял участие в торжественном открытии историко-культурного комплекса «Салауат ере» («Земля Салавата»). Его создали на месте бывшей деревни Текеево – малой родины национального героя республики и народного поэта.
Не только творческие коллективы Салаватского района, но и артисты большой республиканской сцены. В театрализованном представлении «Салауат вариҫтары» участие принимают более 700 человек. Задача – не просто раскрыть образ народного героя, но и показать преемственность поколений, передачу воинских традиций от прошлых поколений к нынешнему.
Национальный герой башкирского народа, сэсэн, поэт-импровизатор и один из лидеров Крестьянской войны. Жизнь, борьба и подвиги Салавата стали символом мужества и любви к Родине. На республиканский фольклорный праздник «Салауат йыйыны», который проводится уже в 20-й раз, приехал и глава республики. Радий Хабиров поприветствовал участников торжества и поздравил всех с 270-й годовщиной со дня рождения национального героя. Также руководитель региона вручил государственные награды.
Программа фольклорного праздника была очень насыщенной. Прошли республиканские конные скачки «Акбузат», межрегиональный фестиваль по национальным и этническим видам спорта, открытый турнир Башкортостана по борьбе куреш на приз Салавата Юлаева. Помимо этого, состоялись финалы творческих конкурсов. В частности, определяли лучшую юрту и изготовителя сувенирной продукции.
Во второй половине дня на территории геопарка «Янган-Тау» состоялось по-настоящему знаковое для республики событие. На карте Башкортостана появилась ещё одна новая туристическая точка. Радий Хабиров принял участие в торжественном открытии историко-мемориального комплекса «Салауат ере», идейным вдохновителем создания которого был руководитель республики. Это то самое место, где родился и вырос народный герой. Именно здесь располагалась родная деревня Салавата Юлаева.
Деревня Текеево, уничтоженная после восстания башкир в ходе Крестьянской войны 1773-1775 гг., – малая родина Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина. Для установления расположения селения санаторием и геопарком проводилась археологическая разведка с привлечением ведущих специалистов Уфы и Челябинска.
«Салауат ере» в переводе на русский – «Земля Салавата». Концепция исторического парка представляет собой интерпретацию произведения Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь». Территория комплекса поделена на тематические зоны: «Тоска по Родине», «Детство», «Встреча с матерью», «Тернистый путь», «Беседа с народом», «Салават и его отец Юлай» и «Умиротворение». Каждая из этих локаций повествует о важных этапах жизни Салавата Юлаева. Историко-мемориальный парк «Салауат ере» на родине героя – это символ связи с прошлым и будущим. Общая площадь комплекса – около 4,5 га.
Важно было не только показать Салавата-воина, но и раскрыть его как поэта, певца родной земли, говорят авторы проекта. Вдоль всей тропы, которая отражает жизненный цикл героя, установлены стенды с его стихами.
Сегодня же в Салаватском районе состоялось заседание попечительского совета по геопаркам под председательством Радия Хабирова. Участники совещания обсудили дальнейшее развитие территорий. Глава республики отметил важность проводимой работы. Она позволяет не просто защищать и сохранять территории, но и открывать для жителей и гостей региона новые туристические объекты.