Радий Хабиров поблагодарил бойцов СВО за участие в кадровой программе

В этой цифре большое количество участников специальной военной операции и из других регионов. Прежде всего, и это самое главное, это говорит о доверии программе «Герои Башкортостана». Мы её только начинаем. Люди доверяют программе, они хотят в ней быть, у них есть желание развиваться дальше. Поэтому сейчас очень важно внимательно посмотреть, сделать отбор по первой программе. Но надо понимать, что они — это люди, которые прошли и продолжают находиться в горниле войны, и они готовы созидать будущее. Это наш большой кадровый резерв.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан