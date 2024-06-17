Уфимец перевел псевдоброкерам 6 млн рублей

В Уфе в полицию обратился 27-летний местный житель, которого обманули мошенники. С его слов, просматривая социальные медиа, он наткнулся на рекламу о быстром заработке и сразу же оставил заявку.
Чуть позже с ним созвонились «инвесторы», которые сообщили о том, что он увеличит свой доход в несколько раз на их инвестплощадке. Потом потерпевший и мошенник встретились, и уфимец передал аферисту 6 млн рублей – ипотечные средства, одобренные банком.
Первое время молодой человек действительно отслеживал движение по своему инвестиционному счету, который у него появился. Но спустя некоторое время приложение стало недоступно, в службе поддержки ему помочь не смогли, а псевдоброкер перестал выходить на связь.