Уфимец перевел псевдоброкерам 6 млн рублей

В Уфе в полицию обратился 27-летний местный житель, которого обманули мошенники. С его слов, просматривая социальные медиа, он наткнулся на рекламу о быстром заработке и сразу же оставил заявку.

Чуть позже с ним созвонились «инвесторы», которые сообщили о том, что он увеличит свой доход в несколько раз на их инвестплощадке. Потом потерпевший и мошенник встретились, и уфимец передал аферисту 6 млн рублей – ипотечные средства, одобренные банком.