В Москве создадут Совет госслужащих в Полномочном Представительстве Башкирии

Совет госслужащих в Полномочном Представительстве Башкортостана при Президенте России создадут в Москве. Об этом говорили на мероприятии, посвященном и Дню России и 270-летию со дня рождения национального героя Салавата Юлаева.
За круглым столом собрались выходцы из республики — представители государственных корпораций, государственные и муниципальные служащие. Обсуждали развитие национальных приоритетов, систему поддержки в рамках проекта «Атайсал».
Приняли решение о создании Совета госслужащих при Полномочном Представительстве Республики Башкортостан. В его состав, помимо работников госструктур, будут входить и студенты из республики, обучающиеся в профильных вузах в Москве.