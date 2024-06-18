В Москве создадут Совет госслужащих в Полномочном Представительстве Башкирии

Совет госслужащих в Полномочном Представительстве Башкортостана при Президенте России создадут в Москве. Об этом говорили на мероприятии, посвященном и Дню России и 270-летию со дня рождения национального героя Салавата Юлаева.

За круглым столом собрались выходцы из республики — представители государственных корпораций, государственные и муниципальные служащие. Обсуждали развитие национальных приоритетов, систему поддержки в рамках проекта «Атайсал».