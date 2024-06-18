Летняя оздоровительная кампания и юбилей столицы: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

Ордена и медали Шаймуратова вручили бойцам полка «Башкортостан». Награждение прошло на еженедельном совещании Правительства. Радий Хабиров поблагодарил военнослужащих за смелость и мужество. Готовность к летней оздоровительной кампании, рекордное количество победителей на олимпиадах и подготовка к юбилею столицы.

Александр Сопин из рук главы республики получил орден Шаймуратова. Замначальника аварийно-спасательной службы республики добровольно вступил в ряды мотострелкового полка «Башкортостан» в прошлом году. Принял руководство танковым батальоном после гибели товарища — нашего земляка, Героя России Андрея Мигунова.

Медаль Шаймуратова вручили бойцу с позывным «Балу». Он также служит в полку «Башкортостан» в ремонтной роте. Солдат поблагодарил главу республики и жителей за помощь и поддержку.

После награждения на оперативном совещании обсудили насущные вопросы в регионе. В частности, говорили о медицинском сопровождении детей, которым предстоит отдохнуть летом в оздоровительных учреждениях. К примеру, в этом году обновилась форма справки.

На обучении особое внимание медработников уделили детскому травматизму, оказанию первой и неотложной помощи. Кроме того, учреждения здравоохранения, расположенные вблизи лагерей, сформировали резерв бригад скорой помощи и коек в стационарах, запас лекарственных препаратов и расходных материалов на случай оказания экстренной медицинской помощи. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Радий Хабиров уточнил, на каком этапе сейчас строительство реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ОВЗ на территории бывшего детского лагеря «Салют». В сентябре дети уже должны начать учебу.

Этот объект очень важен для Башкортостана, его ждут родители и дети. Необходимо держать на постоянном контроле все этапы работы, в том числе и вопросы закупки оборудования, чтобы в сентябре мы смогли открыть этот центр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

52 башкирских школьника стали призерами Всероссийской олимпиады. И это лучший результат республики за все время участия в олимпиадном движении. С 2018 года указом руководителя региона дети и учителя поощряются материально. Победители и их наставники получают по 100 тыс. рублей. Рекорд в этом году удалось побить с помощью комплекса мер для тренировки школьников.

С 2023 года в Башкортостане ввели систему формирования региональной тренерской команды, предусматривающую назначение главных тренеров по предметам и отбор в состав тренерской команды учителей-наставников. Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Обсудили на совещании и подготовку к юбилею столицы. Речь не только об увеселительных программах — к 450-летию строятся спортивные объекты для проведения масштабных соревнований, ведется благоустройство территорий. На прошлой неделе Радий Хабиров посетил озеро Теплое, где сейчас ведутся работы. Его уже посетили тысячи жителей — объект долгожданный.