Летняя оздоровительная кампания и юбилей столицы: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

Ордена и медали Шаймуратова вручили бойцам полка «Башкортостан». Награждение прошло на еженедельном совещании Правительства. Радий Хабиров поблагодарил военнослужащих за смелость и мужество. Готовность к летней оздоровительной кампании, рекордное количество победителей на олимпиадах и подготовка к юбилею столицы.
Александр Сопин из рук главы республики получил орден Шаймуратова. Замначальника аварийно-спасательной службы республики добровольно вступил в ряды мотострелкового полка «Башкортостан» в прошлом году. Принял руководство танковым батальоном после гибели товарища — нашего земляка, Героя России Андрея Мигунова.
Медаль Шаймуратова вручили бойцу с позывным «Балу». Он также служит в полку «Башкортостан» в ремонтной роте. Солдат поблагодарил главу республики и жителей за помощь и поддержку.
После награждения на оперативном совещании обсудили насущные вопросы в регионе. В частности, говорили о медицинском сопровождении детей, которым предстоит отдохнуть летом в оздоровительных учреждениях. К примеру, в этом году обновилась форма справки.
Радий Хабиров уточнил, на каком этапе сейчас строительство реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ОВЗ на территории бывшего детского лагеря «Салют». В сентябре дети уже должны начать учебу.
52 башкирских школьника стали призерами Всероссийской олимпиады. И это лучший результат республики за все время участия в олимпиадном движении. С 2018 года указом руководителя региона дети и учителя поощряются материально. Победители и их наставники получают по 100 тыс. рублей. Рекорд в этом году удалось побить с помощью комплекса мер для тренировки школьников.
Обсудили на совещании и подготовку к юбилею столицы. Речь не только об увеселительных программах — к 450-летию строятся спортивные объекты для проведения масштабных соревнований, ведется благоустройство территорий. На прошлой неделе Радий Хабиров посетил озеро Теплое, где сейчас ведутся работы. Его уже посетили тысячи жителей — объект долгожданный.
К слову, на прошлой неделе вскрыли капсулу, которую заложили 50 лет назад. Такое же послание потомкам оставят и 31 августа, в день празднования юбилея Уфы. Желающие могут поделиться идеями и вещами и тоже стать причастными к этой посылке в будущее.