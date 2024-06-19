В Уфе Шакшинский мост закроют на 12 часов

В Уфе ожидается очередное закрытие Шакшинского моста. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
С 20:00 20 июня до 08:00 21 июня перекроют проезжую часть четырёхполосного движения в обоих направлениях. Это связано с проведением строительно-монтажных работ по укладке стальных футляров в проектное положение.
На время перекрытия автомобилистам предлагаются два альтернативных варианта выезда из Шакши: Восточный выезд и речной паром на переправе Князево. Перевозка машины на пароме обойдётся от 160 до 300 рублей в зависимости от нагрузки.
Фото: министерство транспорта РБ.