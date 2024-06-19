Радий Хабиров принял участие в открытии нового производства медоборудования

12 тысяч квадратных метров новых помещений для расширения объемов и ассортимента выпускаемой продукции. В Уфе запустили производственно-складcкой комплекс завода «Медстальконструкция», где будут изготавливать медицинскую мебель и оборудование. В торжественном открытии объекта принял участие глава республики.

Это инвестиционный проект, который был реализован за два года. Общая сумма финансовых вливаний – 600 милиионов рублей. В итоге было создано около ста рабочих мест, в плане трудоустроить еще столько же человек. Республика в свою очередь поддержала бизнесменов. Помогли с землей под строительство новых помещений, также выделили субсидии на возмещение части затрат при покупке оборудования.

Несколько лет назад во время моего визита на предприятие мы обсуждали планы строительства нового производства. И вот теперь запускаем этот комплекс. Отрадно, что вы не стоите на месте, реализуете такие крупные и перспективные проекты. От души поздравляю коллектив с запуском нового производства. У нас в республике очень высокие темпы строительства и ремонта медицинских учреждений. Отрадно, что в их оснащении на конкурентной основе принимают участие и республиканские производители.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Посетил сегодня Радий Хабиров еще одно предприятие, где реализуют инвестиционный проект. Компания «Уралинтех», выпускающая  импортозамещающую продукцию – порошковые краски, планирует расширить производственные мощности на 30-40 процентов. Здесь хотят запустить дополнительные высокотехнологические линии по изготовлению термореактивных и порошковых покрытий.

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