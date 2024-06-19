Радий Хабиров принял участие в открытии нового производства медоборудования

12 тысяч квадратных метров новых помещений для расширения объемов и ассортимента выпускаемой продукции. В Уфе запустили производственно-складcкой комплекс завода «Медстальконструкция», где будут изготавливать медицинскую мебель и оборудование. В торжественном открытии объекта принял участие глава республики.
Это инвестиционный проект, который был реализован за два года. Общая сумма финансовых вливаний – 600 милиионов рублей. В итоге было создано около ста рабочих мест, в плане трудоустроить еще столько же человек. Республика в свою очередь поддержала бизнесменов. Помогли с землей под строительство новых помещений, также выделили субсидии на возмещение части затрат при покупке оборудования.
Посетил сегодня Радий Хабиров еще одно предприятие, где реализуют инвестиционный проект. Компания «Уралинтех», выпускающая импортозамещающую продукцию – порошковые краски, планирует расширить производственные мощности на 30-40 процентов. Здесь хотят запустить дополнительные высокотехнологические линии по изготовлению термореактивных и порошковых покрытий.