Радий Хабиров принял участие в открытии нового производства медоборудования

Несколько лет назад во время моего визита на предприятие мы обсуждали планы строительства нового производства. И вот теперь запускаем этот комплекс. Отрадно, что вы не стоите на месте, реализуете такие крупные и перспективные проекты. От души поздравляю коллектив с запуском нового производства. У нас в республике очень высокие темпы строительства и ремонта медицинских учреждений. Отрадно, что в их оснащении на конкурентной основе принимают участие и республиканские производители.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан