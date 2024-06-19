В Башкирии пройдут гастрономический и семейный фестивали

29 июня в Шаранском районе состоятся сразу два крупных мероприятия. Так, гостей и жителей района приглашают принять участие в гастрономическом фестивале «Клубничный край» и семейном фестивале «Финансы – это легко!».

Фото №1 - В Башкирии пройдут гастрономический и семейный фестивали

В программе:

— Торгово-выставочные ларьки на центральной площади

— Круглый стол

— Концертные номера

— Конкурсы, призы

— Розыгрыш лотереи

— Тематические фотозоны

— Приготовление главного блюда для угощения гостей праздника на центральной площади – клубничного пирога

— Бесплатная раздача мороженного и коктейлей

— Фотоссесия с персонажами (мишка, зайка – ростовые фигуры)

— Лекции по финансовой грамотности на тему «Кибербезопасность - как не стать жертвой в цифровом мире», «Налоговые вычеты» (Сбербанк), лекция АНО Финцентр РБ на тему «Программа долгосрочных сбережений»

— Настольные игры «Денежный поток» и «Секреты изобилия»

— Викторина «Финасовая дуэль»

— Игра по финансовой грамотности для детей разных возрастов

— Информационные стенды и консультации банков «УралСиб», «Сбербанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк»

— Передача книг по финансовой грамотности от Финцентра РБ Центральной библиотеке

Мероприятие состоится с 10:00 до 14:00 на центральной площади перед администрацией района.

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