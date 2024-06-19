В Башкирии пройдут гастрономический и семейный фестивали

29 июня в Шаранском районе состоятся сразу два крупных мероприятия. Так, гостей и жителей района приглашают принять участие в гастрономическом фестивале «Клубничный край» и семейном фестивале «Финансы – это легко!».
В программе:
— Торгово-выставочные ларьки на центральной площади
— Круглый стол
— Концертные номера
— Конкурсы, призы
— Розыгрыш лотереи
— Тематические фотозоны
— Приготовление главного блюда для угощения гостей праздника на центральной площади – клубничного пирога
— Бесплатная раздача мороженного и коктейлей
— Фотоссесия с персонажами (мишка, зайка – ростовые фигуры)
— Лекции по финансовой грамотности на тему «Кибербезопасность - как не стать жертвой в цифровом мире», «Налоговые вычеты» (Сбербанк), лекция АНО Финцентр РБ на тему «Программа долгосрочных сбережений»
— Настольные игры «Денежный поток» и «Секреты изобилия»
— Викторина «Финасовая дуэль»
— Игра по финансовой грамотности для детей разных возрастов
— Информационные стенды и консультации банков «УралСиб», «Сбербанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк»
— Передача книг по финансовой грамотности от Финцентра РБ Центральной библиотеке
Мероприятие состоится с 10:00 до 14:00 на центральной площади перед администрацией района.