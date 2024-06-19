Общественная палата Башкирии отмечает 15-летие

Общественная палата Республики Башкортостан успешно участвует в решении важных социально-экономических задач в регионе и активно реализует гражданские инициативы. Во многом благодаря общественной палате властям удается не только максимально быстро и результативно решать проблемы жителей региона, но и выявлять общие тенденции, которые нуждаются во внимании.