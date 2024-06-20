В Уфе две сестры едва не утонули из-за сильного ветра

Накануне вечером спасатели Управления гражданской защиты Уфы дежурили на пляже «Солнечный». Как рассказали в пресс-службе ведомства, им удалось спасти от верной гибели двух малолетних сестер, 11 и 12 лет.

Девочки купались на территории официального пляжа, доплыли до буйков и уже собирались плыть обратно, но из-за сильного ветра не могли сдвинуться с места.

Дети растерялись, далеко отплыли друг от друга, потеряли силы и уже начали уходить под воду. Спасатели тут же бросились на помощь. Одну девочку они подняли на борт катера, за второй пришлось прыгать в воду и вплавь транспортировать до берега.