В Башкирии реализуется программа психологической помощи участникам СВО

В Башкирии для участников специальной военной операции и членов их семей действует специальная программа реабилитации, разработанная по поручению Радия Хабирова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель администрации Главы региона Максим Забелин.

Фото №1 - В Башкирии реализуется программа психологической помощи участникам СВО

Не секрет, что нашим воинам в ходе проведения специальной военной операции выпали серьезные испытания. Надо признать, далеко не все из них кадровые военные. Вчерашним строителям, учителям, врачам и другим представителям гражданских профессий пришлось в кратчайшие сроки переключаться на новый формат мышления. Наши бойцы сильные люди, но и им нужна поддержка. Психологическая помощь может потребоваться и родным участников СВО. 

Максим Забелин, руководитель администрации Главы РБ

По информации Республиканского клинического психотерапевтического центра, с начала текущего года полную реабилитацию прошли около 400 человек.

Добавим, получить консультацию можно в самом центре и на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкирии. Контактные данные: 8 (347) 285-77-07. Запись к психотерапевту также доступна по номеру 112 либо через в личном кабинете на сайте Госуслуг.  

Фото: Максим Забелин, ТГ

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