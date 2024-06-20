В Башкирии реализуется программа психологической помощи участникам СВО

В Башкирии для участников специальной военной операции и членов их семей действует специальная программа реабилитации, разработанная по поручению Радия Хабирова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель администрации Главы региона Максим Забелин.
По информации Республиканского клинического психотерапевтического центра, с начала текущего года полную реабилитацию прошли около 400 человек.
Добавим, получить консультацию можно в самом центре и на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкирии. Контактные данные: 8 (347) 285-77-07. Запись к психотерапевту также доступна по номеру 112 либо через в личном кабинете на сайте Госуслуг.
Фото: Максим Забелин, ТГ