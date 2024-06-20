В Башкирии реализуется программа психологической помощи участникам СВО

Не секрет, что нашим воинам в ходе проведения специальной военной операции выпали серьезные испытания. Надо признать, далеко не все из них кадровые военные. Вчерашним строителям, учителям, врачам и другим представителям гражданских профессий пришлось в кратчайшие сроки переключаться на новый формат мышления. Наши бойцы сильные люди, но и им нужна поддержка. Психологическая помощь может потребоваться и родным участников СВО.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы РБ