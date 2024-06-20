В Уфе наградили сотрудников СМИ за лучшее освещение работы медиков

Победителей республиканского конкурса среди СМИ на лучшее освещение деятельности работников здравоохранения наградили в уфимском Доме профсоюзов. Мероприятие приурочили ко Дню медицинского работника.
Из рук министра здравоохранения Башкортостана Айрата Рахматуллина и председателя республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ Рауля Халфина дипломы победителей получили и наши коллеги.
На конкурс поступило 38 заявок. Тираж печатных изданий, участвовавших в конкурсе, превысил 75 тысяч экземпляров, а просмотры на ТВ и социальных сетях СМИ в совокупности набрали более 500 тысяч. Конкурс проводился при поддержке Министерства здравоохранения Башкортостана и Агентства по печати.