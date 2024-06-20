В лаборатории Уфы определяют бессимптомные заболевания пчел

В уфимской лаборатории определяют бессимптомные заболевания пчел. Зараза под названием Nosema ceranae попадает на местные пасеки из южных стран. Для сохранения генофонда башкирской пчелы в республике есть все условия. Что необходимо делать пасечникам, чтобы сберечь насекомых и урожай?

Башкирские пчелы отличаются сообразительностью. Они узнают хозяина и уважают его. Но терпеть к себе неподобающее отношение не станут. Стойкие к морозам трудяги – так описывают ученые породу этих насекомых. Пасека Владимира Кугейко в Иглинском районе знаменита производством липового меда. Но в этом году, говорит владелец, свою лепту внесли заморозки.

Бренд «Башкирский мед» в его исконном виде характеризуется тем, что его создает темная лесная пчела, используя в качестве нектара дикие травы, цветы и липу. Без сладкого продукта в этом году покупатели не останутся. Поэтому главное – сберечь самих производителей меда, пчел. В последние годы все чаще встречается бессимптомная зараза. На глаз ее не определить.

Одно из коварных заболеваний пчел – Нозема церана (Nosema ceranae). По данным ученых, заражение происходит из-за бесконтрольного ввоза пчелопакетов из южных стран. Сертификат соответствия имеют несколько организаций, остальное, по сути, контрафакт.

Здесь, в лаборатории, методом ПЦР определяют и породу пчел. У башкирской – особый ДНК набор. К слову, в Уфе первыми в стране научились работать с данной методикой. Под микроскопом определяют в том числе источник нектара, так что вердикт выносят не только насекомым, но и меду.