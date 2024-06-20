Житель Башкирии организовал базу отдыха с национальным колоритом

В башкирской юрте со всеми удобствами. Вот уже пятый сезон житель Салаватского района Алис Файзуллин организовывает для жителей и гостей республики отдых на природе с национальным колоритом. Сбылась мечта его детства – в местности, где располагалась когда-то деревня Монай, создать туристическую базу, которая и носит сейчас имя уже исчезнувшего селения.