Житель Башкирии организовал базу отдыха с национальным колоритом

В башкирской юрте со всеми удобствами. Вот уже пятый сезон житель Салаватского района Алис Файзуллин организовывает для жителей и гостей республики отдых на природе с национальным колоритом. Сбылась мечта его детства – в местности, где располагалась когда-то деревня Монай, создать туристическую базу, которая и носит сейчас имя уже исчезнувшего селения.
На берегу реки Юрюзань, рядом с селом Аркаулово, в живописном уголке природы отдыхать сегодня приезжают с разных уголков страны. База отдыха находится на территории геопарка «Янган-Тау». Сплавы, посещение пещер и геологических разрезов и массу других развлечений могут подобрать для себя туристы, приезжающие в эти края.