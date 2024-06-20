В Башкирии растёт количество туристических маршрутов

В Караидельском районе строят 41-й новый дом для отдыха. Это быстровозводимые конструкции, которые удалось реализовать по федеральной программе. А благодаря субсидированию от республики заработали и два новых пляжа. Система грантов и субсидий, налоговых льгот и административных послаблений позволяет поднять туризм в Башкортостане на новый уровень, создается инфраструктура, появляются необычные маршруты для путешествий с комфортом.

Из созревшей икры вылупляются личинки-головастики, которые затем вырастают в мальков. В таких яслях — намного быстрее, чем в нерестилище. Тут за ними особый контроль — следят за содержанием кислорода в воде, температурой и освещенностью. Затем их выпускают в бассейны для подростков или же в открытые водоемы для взрослой рыбы.

Карпы, караси и форель живут отдельно в искусственных прудах. Сейчас их пять. Это дополнительная возможность для приезжающих туристов порыбачить. А поселиться можно в построенных домиках или в юрте. Есть и баня с чаном. При желании можно отправиться на прогулку летом на квадроциклах, зимой — на снегоходах. Фермеры реализовали проект по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». В планах подать заявку на федеральный грант. А вот на базе отдыха в Уразбахтах уже началось строительство новых быстровозводимых домиков по федеральной программе, которые откроются к концу июля.

Здесь разработали недельные программы с различными мероприятиями, включая зарядку, спорт, баню, анимацию. На оборудованном пляже можно загорать, купаться и строить песочные замки с детьми.

В Башкортостане к развитию туризма подошли комплексно, внедряя новые направления. Точки притяжения этнографического туризма — геопарки «Торатау» и «Янган-Тау», заповедник «Шульган-Таш», промышленного — в Благовещенске, событийного — в Стерлитамаке и Баймакском районе, гастрономического — в Бирске.

Сейчас в Чишминском районе строится Евразийский музей кочевых цивилизаций мирового уровня. Его признали лучшим инновационным проектом уже на этапе строительства. На днях на месте бывшей деревни Текеево Салаватского района — малой родины национального героя Башкортостана — состоялось открытие Историко-культурного комплекса «Салауат ере».

Что привлекает людей – какие-то исторические события и, конечно, природа. Здесь всё это органично сочетается. На этой земле раньше располагалась деревня, в которой родился и жил в юношеские годы Салават Юлаев. Все знают, что он значит для Башкортостана. Здесь мы показываем его жизненный путь, его творчество. Салават Юлаев был уникальным творческим человеком. Его стихи – глубокие и мудрые. И, конечно, Салаватский район – это очень красивая природа. Мы приглашаем сюда туристов. Открытие комплекса «Салауат ере» стало важным шагом в развитии этой территории, в целом северо-востока Башкортостана. Уверен, все гости смогут найти здесь что-то себе по душе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Если в начале своей работы в республике в качестве главы Радий Хабиров назвал ситуацию с развитием внутреннего туризма в Башкортостане критической, то сейчас отмечает положительную динамику. Об этом говорят и федеральные эксперты.