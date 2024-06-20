Фонд «Территория женского счастья» провел мероприятия в Уфимском районе

«Территория женского счастья» приготовила для женщин Уфимского района огромное количество полезных площадок. На одной из них слушательницы узнали, как идею превратить в социально-значимый проект, совмещая при этом личную жизнь и работу.

О ресурсности рассказала клинический психолог. Здесь можно было прослушать лекцию о том, как похудеть быстро, безопасно и навсегда, от известного терапевта и диетолога. Посетительницам также рассказали о стильном и доступном гардеробе на новый сезон и показали все на практике. На «Территории продвинутых женщин» поговорили о покупках и работе на маркетплейсах, а также о ландшафтном дизайне.

По предварительной записи шли и бесплатные консультации гастроэнтеролога, аллерголога, невролога, ревматолога. Работали и детские врачи. Для специалистов была организована «Территория профессионального роста». Всё, что так любимо женщинами, было собрано на «Территории красоты» — макияж, укладка, советы по уходу за кожей, секреты экспресс-омоложения, аромамасла.