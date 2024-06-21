В Башкирии задержали группировку похитителей и вымогателей

Следственным отделом по городу Салавату возбуждено уголовное дело в отношении четверых местных жителей. Они подозреваются в похищении человека и вымогательстве.

По информации пресс-службы регионального Следкома, в период с апреля по июнь текущего года злоумышленники вымогали деньги у своего 29-летнего знакомого. Якобы у него перед одним из подозреваемых был долг в 1 млн рублей.

31 мая бандиты предложили мужчине поехать в ночной клуб, где его избили, незаконно удерживали и требовали вернуть тот самый «долг».

В июне преступники получили от потерпевшего половину суммы. Двое злоумышленников пытались скрыться на машине, но были задержаны. Еще одного задержали у него дома, а четвертый подозреваемый успел скрыться и сейчас объявлен в федеральный розыск.

Три фигуранта уголовного дела заключены под стражу.