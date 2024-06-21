В Башкирии в обновлённых дворах устанавливают системы видеонаблюдения

Безопасность превыше всего. Установка систем видеонаблюдения на придомовых территориях проводится в Башкортостане с 2019 года. Они появились в рамках программы «Башкирские дворики», созданной по инициативе главы республики Радия Хабирова. В среднем на каждый обновлённый двор приходится по три камеры. Теперь на детских и спортивных площадках, в парковых зонах, на парковках и входных группах подъездов стало еще безопаснее.
Посменно 22 сотрудника уфимского Центра общественной безопасности следят за работоспособностью систем видеонаблюдения. Информация с камер поступает на автоматизированные рабочие места в правоохранительные органы, администрацию города и единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы в режиме реального времени. Камеры видеонаблюдения работают круглосуточно, в любую погоду. Они снимают в высоком разрешении с возможностью приближения объектов.
По запросу просмотреть записи могут правоохранительные органы. Камеры позволяют увидеть лица людей и номера машин в процессе раскрытия преступлений или правонарушений. В архиве материалы хранятся 30 суток.
Так, в рамках программы «Башкирские дворики» на придомовых территориях установлены не только системы видеонаблюдения. В проекты по благоустройству вошли постройка детских и спортивных площадок, монтаж систем освещения, ремонт асфальта, озеленение, установка скамеек и урн для мусора.
На реализацию проекта основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета – это 94 процента, муниципалитеты вкладывают пять процентов и один – сами жители.
В апреле этого года на заседании форума «Управдом» глава Башкортостана заявил: программа «Башкирские дворики» будет продолжена, причем не только в городах. С 2019 года в рамках республиканской программы привели в порядок более 1300 дворов. В этом году планируют благоустроить еще 143 территории в 33 городах и районах Башкортостана. Для этого из бюджета республики выделен миллиард рублей.