В Башкирии в обновлённых дворах устанавливают системы видеонаблюдения

Безопасность превыше всего. Установка систем видеонаблюдения на придомовых территориях проводится в Башкортостане с 2019 года. Они появились в рамках программы «Башкирские дворики», созданной по инициативе главы республики Радия Хабирова. В среднем на каждый обновлённый двор приходится по три камеры. Теперь на детских и спортивных площадках, в парковых зонах, на парковках и входных группах подъездов стало еще безопаснее.

Посменно 22 сотрудника уфимского Центра общественной безопасности следят за работоспособностью систем видеонаблюдения. Информация с камер поступает на автоматизированные рабочие места в правоохранительные органы, администрацию города и единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы в режиме реального времени. Камеры видеонаблюдения работают круглосуточно, в любую погоду. Они снимают в высоком разрешении с возможностью приближения объектов.

В настоящий момент находится 2852 видеокамеры, в том числе 989, которые установлены с 2019 года в рамках реализации программы «Башкирские дворики». В 2023 году, в частности, по данной программе было установлено 149 камер, которые также подключены к системе видеонаблюдения «Безопасный город». Сергей Чудов, начальник управления «Безопасный город» Центра общественной безопасности г. Уфы

По запросу просмотреть записи могут правоохранительные органы. Камеры позволяют увидеть лица людей и номера машин в процессе раскрытия преступлений или правонарушений. В архиве материалы хранятся 30 суток.

Двор оборудован камерами видеонаблюдения, это дает возможность нашим жителям спокойнее выпускать своих детей во двор, на улицу. Занир Ахметвалеев, житель поселка Чишмы

Так, в рамках программы «Башкирские дворики» на придомовых территориях установлены не только системы видеонаблюдения. В проекты по благоустройству вошли постройка детских и спортивных площадок, монтаж систем освещения, ремонт асфальта, озеленение, установка скамеек и урн для мусора.

Традиционно после разработки дизайн-проекта каждого двора мы направляем данный дизайн-проект благоустройства в инженерные службы, чьи сети могут быть задействованы на данной благоустраиваемой территории. Тем самым наши инженеры службы анализируют состояние этих сетей в благоустраиваемой зоне и принимают решение по их замене либо ремонту. Булат Валиуллин, глава администрации городского поселения Чишминский поссовет

На реализацию проекта основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета – это 94 процента, муниципалитеты вкладывают пять процентов и один – сами жители.