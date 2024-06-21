В Башкирии подвели итоги конкурса грантов на сохранение и развитие языков

В Башкирии назвали победителей конкурса грантов Главы республики, направленные на развитие и сохранение языков народов. Так, в число победителей вошли 33 некоммерческие организаций.
Проекты победителей получат финансирование в размере 50 млн рублей. Из них 15 организаций впервые стали победителями конкурсов грантов Главы республики, в их числе — первая победа представителей из Дюртюлинского района.
Лидирующие позиции среди муниципалитетов республики заняли организации Уфы — 17 проектов, на втором месте Гафурийский район — 2 проекта. Также в число победителей вошли организации из четырех субъектов России: Пермский край, Москва, Челябинская и Свердловская области.
По охватываемым языкам победители распределились следующим образом: башкирский язык — 25, чувашский язык — 2, мордовский, удмуртский и марийские языки — по одному. Также три проекта являются мультиязычными: с охватом башкирского, татарского, русского и английского языков.
Какие проекты следует ждать? Например, в селе Ермучино Туймазинского района будет создан этнолингвистический музей-юрта «Бишкурай», где будут проводиться обучающие мастер-классы, направленные на обучение и популяризацию башкирского языка. Также планируется разработка этнолингвистического цифрового продукта «Бишкурай» в виде мультимедийного и интерактивного приложения.
В рамках проекта «Башкирский этнокультурный клуб для детей и родителей» для жителей Москвы и Московской области будут проводиться уроки башкирского языка и культуры, направленные на раскрытие творческого потенциала участников в области башкирской литературы, музыки и культуры.
На базе чувашской гимназии Белебея будет реализован проект медиацентра «Еткер», включающий в себя образовательные и культурно-массовые мероприятия, которые помогут лучше узнать традиции чувашского народа и популяризировать чувашский язык в Башкортостане. Итоговым мероприятием станет общегородской фестиваль «Язык — душа народа».
С полным перечнем победителей конкурса можно ознакомиться на сайте грантыглавы102.рф.
Фото: грантыглавы102.рф