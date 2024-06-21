Радий Хабиров поздравил медработников Башкирии с профессиональным праздником

В Уфе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил врачей и весь медицинский персонал республики с праздником и отметил их самоотверженный труд.

Башкортостан — один из крупнейших регионов России, и некоторые населенные пункты находятся вдали от центральных районных больниц. Но даже несмотря на это, у сельчан есть возможность попасть к узким специалистам прямо у себя в деревне. По республике уже несколько лет курсируют поезда здоровья. Например, эта мобильная поликлиника совершила 333 выездных приема по всему региону.

На грузовую фуру этот спецавтомобиль похож только внешне. Внутри — новейшее оборудование и все условия как для врачей, так и для пациентов. В зависимости от потребностей, кабинеты оборудуют под определенного специалиста.

Для врачей нет границ. Медицинскую помощь они оказывают не только жителям Башкортостана, но и пациентам в Луганской народной республике. С 2022 года в подшефном Краснолучинском районе медицинский десант принял тысячи местных жителей.

Почти год в зоне СВО провела Татьяна Добрейкина. Отправилась вслед за мужем, который служит на Донбассе добровольцем. В свой праздник они ненадолго сменили белые халаты на костюмы и платья. Лучших в профессии чествовали в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Слова благодарности врачам высказал глава республики. Радий Хабиров также рассказал о том, что делается в регионе, чтобы улучшить качество оказания населению медицинской помощи.

Укрепление здоровья населения — наши приоритеты. Более 117 млрд рублей направили в этом году. Строим больницы и поликлиники, открываем ФАПы. За 5 лет вдвое сократили число проблемных зданий, купили новые машины. 38 медорганизаций оказывают высококвалифицированную помощь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В медицинской сфере семейные династии врачей не редкость. У некоторых общий семейный стаж составляет больше века. Лучших в профессии отметили на сцене конгресс-холла. Радий Хабиров вручил медаль Луки Крымского врачу-офтальмологу 8-й городской клинической больницы Гюзель Исмагиловой. Звание заслуженного врача России присвоено врачу-травматологу-ортопеду клинической больницы скорой медицинской помощи города Уфы Ринату Рахматуллину.

А профессору кафедры БГМУ Шамилю Загидуллину зал долго аплодировал стоя. За многолетнюю верность профессии Радий Хабиров наградил его Орденом Дружбы народов.

Государственные награды и почетные звания в честь Дня медицинского работника получили 20 врачей городских и районных больниц. Среди них и старший фельдшер станции скорой помощи Бирской ЦРБ, теперь уже заслуженный работник здравоохранения республики Башкортостан Ирина Микрюкова. В профессию пришла по стопам бабушки и отца, больше 15 лет проработала фельдшером в сельском ФАПе. Теперь не только руководит коллективом, но и сама выезжает на самые сложные вызовы.