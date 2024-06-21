В Уфе простились с единственным в Башкирии народным учителем России

В Уфе простились с единственным в Башкортостане народным учителем России — Лизой Агадуллиной. Ее не стало на 83-м году жизни. В церемонии прощания принял участие глава республики. Радий Хабиров отметил, что это большая потеря для всей системы образования. Лиза Киямовна воспитала несколько поколений детей, полюбивших науку благодаря ей. А многие пошли по ее стопам — передают знания теперь уже своим ученикам. Стать наставником и другом для детей было главным принципом работы народного учителя.

Она любила цветы и детей. И те, и другие требуют к себе трепетного отношения. Учитель считала главным в работе — найти с учениками общий язык. Понимают они только один, не требующий перевода — язык доброты.

Благодарные ученики — воспитанные моралью Лизы Агадуллиной. Их не одно поколение. Сегодня они, как на последнем уроке. Пожалуй, самом тяжелом. Любимый учитель открыла дверь не только в науку. Она подсказывала, как жить. Присутствовавший на прощании Радий Хабиров отметил, что выпускники Лизы Киямовны стали врачами, учёными, политическими деятелями. Но главное — все они стали хорошими людьми.

Лиза Киямовна для всех нас была мерилом нравственности. Это был очень добрый, отзывчивый человек, от которого всегда были позитивные лучики надежды и что все будет хорошо. Я выражаю сегодня слова глубокого соболезнования родным и близким. Конечно, Лиза Киямовна будет в наших сердцах. Вечная память, мы будем помнить о Вас, многоуважаемая Лиза Киямовна. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Лиза Агадуллина — ребенок войны, родилась в 1942-м в селе Нижние Киги. Окончила Бирский пединститут. В Уфе сначала работала в школе номер 27, а с 1996 года и до выхода на заслуженный отдых — учителем химии школы № 42. Дома всегда в те годы всегда были книги, вспоминает родной брат народного учителя Радил Мухаметдинов. А маленькая Лиза Киямовна уже тогда знала, чему посвятит жизнь.

Скромная, миниатюрная, всегда улыбчивая — более полувека она была предана профессии. Принцип ее работы — не просто сделать гением химии, а воспитать личность. Уникальную методику наставничества в педагогике продолжают ее ученики. Пользуются идеей не только в нашей республике.

Интерес к нелегким формулам у каждого рождался на ее уроке. Наверное, это было самым крепким химическим соединением — любовь к науке.

В процесс они были вовлечены даже в воскресенье. По выходным Лиза Агадуллина, конечно, работала бесплатно. Изучать тонкости таблицы Менделеева приглашала домой — урок заканчивался часто за чашкой чая.