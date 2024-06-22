В Бресте открыли мемориальную доску в честь участников ВОВ из Башкирии

В городе Бресте открыли мемориальную доску в честь участников Великой Отечественной войны из Башкортостана, защищавших и освобождавших белорусскую землю от фашистских захватчиков. В ней приняли участие представители нашей республики.

Было отмечено, что в мае 1941 года Уфимским городским военным комиссариатом военнослужащие из Башкирии были направлены в 44-й танковый полк в Брестскую крепость. Памятная табличка появилась на Аллее памяти, появившейся в прошлом году, где размещены мемориальные доски разным народам, оборонявшим общие рубежи.