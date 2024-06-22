В Башкирии на службу заступил мобильный спасательный пост

Он будет работать на несанкционированных водоёмах. Идею руководства республиканского МЧС в мае поддержал глава республики Радий Хабиров. И спустя месяц проект воплощён. В этом году впервые на несанкционированных пляжах устанавливают стенды со спасательными средствами и проводят опашку территории.

Спасатели на этом озере — не редкость. Обычно здесь им приходится информировать об опасности отдыха на диком пляже. Да и пляжем это место назвать трудно. Тем не менее, это одна из любимых зон отдыха уфимцев и жителей Уфимского района. Поэтому озеро Жуковское и привлекло внимание мобильного спасательного поста.

Если мобильный спасательный пост себя зарекомендует, то подобные появятся и в других муниципалитетах. С июня утонули уже более двух десятков детей и взрослых. Основные причины — купание в необорудованных местах и в пьяном виде. Специалисты пытаются найти всё новые методы того, как уберечь людей от самих же себя.

Такие точки установили на диких пляжах Уфы. Это может подарить шанс, но не гарантировать спасение. Не факт, что рядом окажется человек, который сумеет добросить средство. Берег возле Монумента Дружбы — место удивительное. Рядом находится официальный пляж «Солнечный». Тем не менее, хватает любителей отдохнуть чуть выше оборудованной зоны. Хотя в окружении гор мусора и битого стекла удовольствие сомнительное.

Никто и представить не может, что это случится с ним. Самоуверенность, безразличие: «Да все же здесь купаются». Но точно такие же мысли были у каждого утонувшего. Новосибирские спасатели создали видео от первого лица. Ощущения, описанные в нем, — это воспоминания людей, перенесших клиническую смерть в результате утопления.

Спасатели уже готовы благодарить тех, кто прислушивается к их словам. Но то, что понятно даже ребенку, иногда не очевидно для некоторых взрослых. И тут приходится изощряться, придумывая всё новые формы донесения информации.

Слово пока остается одним из главных инструментов в профилактике. Спасатели стараются, чтобы их поняли все. Этим летом уже утонули студенты из Индии и Узбекистана.