Константин Толкачев направил телеграммы-соболезнования в Дагестан и Севастополь

Спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев направил соболезнования в парламенты Севастополя и Дагестана, информирует пресс-служба Курултая республики.  

Фото №1 - Константин Толкачев направил телеграммы-соболезнования в Дагестан и Севастополь

Террористы из ВСУ нанесли чудовищный по своей жестокости удар по Севастополю. В выходной день били кассетными боеприпасами по пляжу, где мирно отдыхали люди, семьи. Погибли дети. Это огромное горе. От имени Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем раненым. 

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Спикер башкирского парламента отметил, что трагедия в Севастополе лишний раз подтверждает необходимость достижения всех целей проводимой спецоперации.  

Кроме того, от имени Курултая Башкирии телеграмма-соболезнования направлена в Республику Дагестан, где накануне произошли вооруженные нападения террористов.

В Республике Дагестан столетиями мирно жили многочисленные народы и этносы, ваш регион является примером добрососедских отношения между людьми. Уверен, что попытки террористов посеять вражду внутри республики обречены на неудачу, а исполнители и вдохновители жестоких атак получат заслуженное возмездие.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Спикер Госсобрания Башкирии выразил слова соболезнования тем, кто во время этих событий потерял своих родных и близких, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

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