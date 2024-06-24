Константин Толкачев направил телеграммы-соболезнования в Дагестан и Севастополь
Спикер Госсобрания-Курултая Башкирии
Константин Толкачев направил соболезнования в парламенты Севастополя и
Дагестана, информирует пресс-служба Курултая республики.
Террористы из ВСУ нанесли чудовищный по своей жестокости удар по Севастополю. В выходной день били кассетными боеприпасами по пляжу, где мирно отдыхали люди, семьи. Погибли дети. Это огромное горе. От имени Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем раненым.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ
Спикер башкирского парламента отметил, что
трагедия в Севастополе лишний раз подтверждает необходимость достижения всех
целей проводимой спецоперации.
Кроме того, от имени Курултая Башкирии телеграмма-соболезнования
направлена в Республику Дагестан, где накануне произошли вооруженные нападения
террористов.
В Республике Дагестан столетиями мирно жили многочисленные народы и этносы, ваш регион является примером добрососедских отношения между людьми. Уверен, что попытки террористов посеять вражду внутри республики обречены на неудачу, а исполнители и вдохновители жестоких атак получат заслуженное возмездие.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ
Спикер Госсобрания Башкирии выразил слова соболезнования
тем, кто во время этих событий потерял своих родных и близких, а пострадавшим
пожелал скорейшего выздоровления.