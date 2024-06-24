Как жителю Башкирии заключить контракт с Минобороны

Военнослужащие могут единовременно получить до 600 тысяч рублей. Из них 195 тысяч – от Министерства обороны России, 205 тысяч – от Башкортостана, и свои доплаты ввели администрации городов и районов. Уфа, например, доплачивает по 200 тысяч рублей, а Стерлитамак по – 150 тысяч. После боец каждый месяц будет получать зарплату от 210 тысяч рублей в месяц.
Подписать контракт с государством могут мужчины до 60 лет, пребывающие в запасе, а также не проходившие военную службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Женщины также могут стать участниками СВО в качестве медработников, связистов, поваров. Кроме предоставления документов, необходимо пройти отбор по состоянию здоровья.
Для поступления на военную службу по контракту нужно обратиться в пункт отбора или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале Госуслуг. Необходимую информацию можно получить, обратившись на горячую линию по номеру телефона 117.