Как жителю Башкирии заключить контракт с Минобороны

Военнослужащие могут единовременно получить до 600 тысяч рублей. Из них 195 тысяч – от Министерства обороны России, 205 тысяч – от Башкортостана, и свои доплаты ввели администрации городов и районов. Уфа, например, доплачивает по 200 тысяч рублей, а Стерлитамак по – 150 тысяч. После боец каждый месяц будет получать зарплату от 210 тысяч рублей в месяц.