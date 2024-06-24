В Башкирии за минувшие выходные задержали 180 нетрезвых водителей

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали почти 180 нетрезвых водителей. Так, днем в Федоровском районе инспекторы остановили Daewoo Nexia. При проверке оказалось, что мужчина нетрезв.

При этом оказалось, что мужчину уже ловили за аналогичный проступок. Инспекторы поместили автомобиль на штрафстоянку. Подобно ему, еще 17 таким горе-водителям теперь грозят уголовные дела. Кто-то возвращался из гостей, а кто-то ехал за добавкой. Теперь им придется отвечать по всей строгости закона.