Новые спортобъекты и модернизация службы занятости: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

От строительства объектов и ремонта дорог, вплоть до обсуждения успехов молодежи в спорте и образовании — о других темах оперативного совещания. Подробности далее.
Помочь ликвидировать последствия урагана в Абзелиловском районе попросил глава администрации. За последние три недели небывалые для этой местности вихри и ливни доставляют много хлопот, обходится без критических ситуаций и жертв, но без помощи республики району быстро не справиться.
Радий Хабиров поручил заместителю премьер-министра Алану Марзаеву взять ситуацию под свой контроль и решить вопросы. Далее на связь вышли из Октябрьского. Там в проект плавательного бассейна внесли изменения, увеличив длину в два раза — до 50 метров. Все затраты инвестор взял на себя. Радий Хабиров дал старт заливке первого кубометра в основание нового бассейна.
Объект строят благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Это один из шести комплексов, которые реализуют за эти три года.
Верно выбранный курс подтверждают успехи башкирских спортсменов на играх БРИКС в Казани. В международном форуме принимали участие представители 86 стран. На престижных соревнованиях башкирские спортсмены завоевали 20 медалей, больше половины из них золотые. Отличились в каратэ, бадминтоне, боксе, греко-римской борьбе и куреше, фехтовании, гребле на байдарках и каноэ. Молодежь из Башкортостана блистает не только на спортивных помостах, но и на интеллектуальных олимпиадах. По сравнению с 20-м годом их число выросло в два раза.
Определиться с работой можно будет 28 июня, во всех муниципалитетах пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова рассказала о предстоящем мероприятии и реализации пилотного проекта по комплексной модернизации центров занятости. На совещании глава республики вновь обратил внимание на проблемы ремонта дорог.
Выполнить нужно и ещё одно поручение, которое Радий Хабиров озвучил сегодня: еще 25 молодых педагогов дошкольных учреждений получат до конца года гранты Главы Башкортостана.