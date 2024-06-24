Новые спортобъекты и модернизация службы занятости: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

От строительства объектов и ремонта дорог, вплоть до обсуждения успехов молодежи в спорте и образовании — о других темах оперативного совещания. Подробности далее.

Помочь ликвидировать последствия урагана в Абзелиловском районе попросил глава администрации. За последние три недели небывалые для этой местности вихри и ливни доставляют много хлопот, обходится без критических ситуаций и жертв, но без помощи республики району быстро не справиться.

Радий Хабиров поручил заместителю премьер-министра Алану Марзаеву взять ситуацию под свой контроль и решить вопросы. Далее на связь вышли из Октябрьского. Там в проект плавательного бассейна внесли изменения, увеличив длину в два раза — до 50 метров. Все затраты инвестор взял на себя. Радий Хабиров дал старт заливке первого кубометра в основание нового бассейна.

Объект строят благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Это один из шести комплексов, которые реализуют за эти три года.

Два объекта уже ввели в эксплуатацию – это физкультурно-оздоровительные комплексы «Физра-Д» и «Физра-Р» в Уфе. В Башкортостане по программе «Бизнес-спринт» строят универсальный спортивный комплекс «Мёд» в Уфе, спортивный центр с бассейном и игровым залом «Амфибия» в Нефтекамске, плавательный бассейн в Октябрьском и физкультурно-оздоровительный комплекс «Алга» в Стерлитамаке.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Верно выбранный курс подтверждают успехи башкирских спортсменов на играх БРИКС в Казани. В международном форуме принимали участие представители 86 стран. На престижных соревнованиях башкирские спортсмены завоевали 20 медалей, больше половины из них золотые. Отличились в каратэ, бадминтоне, боксе, греко-римской борьбе и куреше, фехтовании, гребле на байдарках и каноэ. Молодежь из Башкортостана блистает не только на спортивных помостах, но и на интеллектуальных олимпиадах. По сравнению с 20-м годом их число выросло в два раза.

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У нас в этом году хорошие цифры и показатели по количеству олимпиадников по сравнению с 2020 годом, олимпиадников стало в два раза больше. Было 29, стало 52, из них 10 – это победители, поэтому всегда важно видеть, что даёт результат, а что нет. Всё, что мы делаем – модернизация школ, повышение качества образования, улучшение инфраструктуры, всё это приводит к тому, что ребята получают более глубокие знания, которые отображаются в этих показателях.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Определиться с работой можно будет 28 июня, во всех муниципалитетах пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова рассказала о предстоящем мероприятии и реализации пилотного проекта по комплексной модернизации центров занятости. На совещании глава республики вновь обратил внимание на проблемы ремонта дорог.

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Дожди не дают нам возможности максимально развернуть работы, но всё, что наметили, просьба – выполнить. Обидно, что в таких сложных условиях мы находим деньги, а эти деньги не реализуются. Дороги «фонят» – значит, ими надо заниматься, для этого всё есть, и силы есть, и деньги есть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Выполнить нужно и ещё одно поручение, которое Радий Хабиров озвучил сегодня: еще 25 молодых педагогов дошкольных учреждений получат до конца года гранты Главы Башкортостана.

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