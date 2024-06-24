Новые спортобъекты и модернизация службы занятости: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

От строительства объектов и ремонта дорог, вплоть до обсуждения успехов молодежи в спорте и образовании — о других темах оперативного совещания. Подробности далее.

Помочь ликвидировать последствия урагана в Абзелиловском районе попросил глава администрации. За последние три недели небывалые для этой местности вихри и ливни доставляют много хлопот, обходится без критических ситуаций и жертв, но без помощи республики району быстро не справиться.

Радий Хабиров поручил заместителю премьер-министра Алану Марзаеву взять ситуацию под свой контроль и решить вопросы. Далее на связь вышли из Октябрьского. Там в проект плавательного бассейна внесли изменения, увеличив длину в два раза — до 50 метров. Все затраты инвестор взял на себя. Радий Хабиров дал старт заливке первого кубометра в основание нового бассейна.

Объект строят благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Это один из шести комплексов, которые реализуют за эти три года.

Два объекта уже ввели в эксплуатацию – это физкультурно-оздоровительные комплексы «Физра-Д» и «Физра-Р» в Уфе. В Башкортостане по программе «Бизнес-спринт» строят универсальный спортивный комплекс «Мёд» в Уфе, спортивный центр с бассейном и игровым залом «Амфибия» в Нефтекамске, плавательный бассейн в Октябрьском и физкультурно-оздоровительный комплекс «Алга» в Стерлитамаке. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Верно выбранный курс подтверждают успехи башкирских спортсменов на играх БРИКС в Казани. В международном форуме принимали участие представители 86 стран. На престижных соревнованиях башкирские спортсмены завоевали 20 медалей, больше половины из них золотые. Отличились в каратэ, бадминтоне, боксе, греко-римской борьбе и куреше, фехтовании, гребле на байдарках и каноэ. Молодежь из Башкортостана блистает не только на спортивных помостах, но и на интеллектуальных олимпиадах. По сравнению с 20-м годом их число выросло в два раза.

У нас в этом году хорошие цифры и показатели по количеству олимпиадников по сравнению с 2020 годом, олимпиадников стало в два раза больше. Было 29, стало 52, из них 10 – это победители, поэтому всегда важно видеть, что даёт результат, а что нет. Всё, что мы делаем – модернизация школ, повышение качества образования, улучшение инфраструктуры, всё это приводит к тому, что ребята получают более глубокие знания, которые отображаются в этих показателях. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Определиться с работой можно будет 28 июня, во всех муниципалитетах пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова рассказала о предстоящем мероприятии и реализации пилотного проекта по комплексной модернизации центров занятости. На совещании глава республики вновь обратил внимание на проблемы ремонта дорог.

Дожди не дают нам возможности максимально развернуть работы, но всё, что наметили, просьба – выполнить. Обидно, что в таких сложных условиях мы находим деньги, а эти деньги не реализуются. Дороги «фонят» – значит, ими надо заниматься, для этого всё есть, и силы есть, и деньги есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан