Телеканал БСТ совместно с радиостанцией «Юлдаш» собирают средства для бойцов в зоне СВО

Телеканал БСТ совместно с радиостанцией «Юлдаш» объявляет сбор средств для бойцов в зоне СВО. Цель — приобрести систему подавления FPV-дронов для автомобиля. Его намерены передать военнослужащим полка «Башкортостан».

Во время съемок репортажей журналист Гузель Хамитова узнала от бойцов, что такие системы РЭБ спасают жизни солдат и глушат дроны противника. Поэтому пришла идея помочь. Перечислить средства можно по номеру карты: 5469 0600 2035 7783 (Гузель Чулпановна Х). В следующую поездку журналист намерена передать аппаратуру бойцам.