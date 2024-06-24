В Уфе открылся сквер «Тёплый берег»

Пляж, мангальная зона, детские площадки и скейтпарк. Сквер «Теплый берег» на берегу одноименного озера в Инорсе стал новой точкой притяжения уфимцев. Там, где раньше были заросли, теперь современное пространство для отдыха. Причём многие объекты сделаны с упором на экологичность.

Некогда здесь был заросший пустырь, а теперь чисто, спокойно и комфортно — так отзываются жители Уфы о новом сквере «Тёплый берег». Приходят сюда семьями. Уфимка Ольга Угарова прожила всю жизнь в микрорайоне Инорс, но, по её словам, такой красоты здесь никогда не было.

Жила в Инорсе всё детство, никогда не было такой красоты, сейчас приятно выйти с детьми. Всё оборудовали, очень красиво. Нам нравится здесь гулять. Ольга Угарова

Облагорожен очень хорошо парк, и песок очень хороший здесь. Нам даже и моря не надо, мы здесь хотим отдыхать. Татьяна Журавлёва

Очень нравится! Здесь так много места и песок хороший, такой мягкий. Екатерина Журавлёва и Мария Угарова

После реконструкции стали приезжать жители со всей Уфы. Первый этап благоустройства стартовал еще в 2022 году — в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Тогда провели работы по бульвару Баландина — от улицы Мушникова до водоёма, а также затронули часть береговой территории.

Столица Башкортостана преображается к своему 450-летию для проведения масштабных мероприятий. Благоустройство республики лично под контролем Радия Хабирова, в том числе и озеро Теплое, где сейчас ведутся работы.

К концу лета планируют завершить второй этап — обустроить зоны отдыха у самого озера, а также установить опоры и ограждения. По словам подрядчика, осталось выполнить лишь 10% от всех работ. Уже завершили озеленение, проложили дорожки и понтонный мост, оборудовали скейт-парк, пляж, детские площадки и мангальную зону, установили скамейки, системы освещения и видеонаблюдения, укрепили берег.

Контингент тут теперь поменялся — молодые люди, семьи с детьми гуляют. Есть детские площадки — можно спокойно сидеть на лавочке, наслаждаться, смотреть, как дети сами с собой играют. Светлана Хамматова

Увидели по телевизору, что реконструкция. Мы коренные жители — я сама с Инорса, но сейчас живем в Черниковке, вот приехали в первый раз погулять в этом парке. Очень понравилось, удобно с коляской гулять. Эльвира Лёвкина