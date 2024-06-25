В Башкирии в первом чтении принят закон о запрете ночных «наливаек»

Сегодня в ходе заключительного заседания весенней сессии башкирские парламентарии приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 62 Закона Республики Башкортостан «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».
Документ призван решить проблему так называемых «наливаек» – небольших торговых точек, расположенных в жилых кварталах и торгующих алкоголем в ночное время. Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев – подробнее:
Согласно законопроекту, в регионе будет установлен запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания (за исключением точек общепита) в ночное время с 23:00 до 08:00 часов, если объект общественного питания находится в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории. Исключение – период с 23:00 31 декабря до 03:00 1 января по местному времени.
Рассмотрение проекта закона во втором и третьем чтении запланировано на осеннюю сессию.