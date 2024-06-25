В Башкирии в первом чтении принят закон о запрете ночных «наливаек»

Сегодня в ходе заключительного заседания весенней сессии башкирские парламентарии приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 62 Закона Республики Башкортостан «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».

Больше всего от шумных нетрезвых компаний страдают жильцы близлежащих домов. Последние изменения в федеральном законодательстве дали регионам полномочия решить вопрос. Учитывая количество жалоб от граждан на «наливайки», предлагается ввести запрет на ночную торговлю алкоголем в жилой зоне.

Согласно законопроекту, в регионе будет установлен запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания (за исключением точек общепита) в ночное время с 23:00 до 08:00 часов, если объект общественного питания находится в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории. Исключение – период с 23:00 31 декабря до 03:00 1 января по местному времени.