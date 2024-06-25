Радий Хабиров ознакомился с благоустройством общественных пространств в Уфе

Для фонтана «Мальчик с кураем» пришлось сделать новую чашу. Здесь формируется современная пешеходная зона. Можно будет пересечь этот сквер и через улицу Комсомольскую выйти к зданию Дворца борьбы. В столице региона много общественных пространств, которые требуют нашего внимания. В планах Правительства республики – приводить их в порядок. В целом свой юбилей Уфа встречает изрядно похорошевшей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан