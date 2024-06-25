Радий Хабиров ознакомился с благоустройством общественных пространств в Уфе

В ходе рабочей поездки по Уфе Радию Хабирову представили проекты памятника первому секретарю Башкирского обкома КПСС, Герою Соцтруда Мидхату Шакирову. Выдающийся политик руководил регионом на протяжении почти 20 лет. В сквере, который носит его имя, архитектор Константин Донгузов показал ряд решений по памятнику.
Также глава республики пообщался с ветеранами, которые работали вместе с Шакировым, и отметил, что памятник появится в 2025 году. Четыре года назад в сквере заасфальтировали тротуар, уложили брусчатку и высадили деревья. Также появились скамейки и освещение.
Также руководитель региона проинспектировал ход реконструкции фонтана «Мальчик с кураем», площади перед бывшим кинотеатром «Искра» и бульвара Саид-Галиева. Они входят в перечень юбилейных объектов столицы.