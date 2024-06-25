Радий Хабиров ознакомился с благоустройством общественных пространств в Уфе

В ходе рабочей поездки по Уфе Радию Хабирову представили проекты памятника первому секретарю Башкирского обкома КПСС, Герою Соцтруда Мидхату Шакирову. Выдающийся политик руководил регионом на протяжении почти 20 лет. В сквере, который носит его имя, архитектор Константин Донгузов показал ряд решений по памятнику.

Также глава республики пообщался с ветеранами, которые работали вместе с Шакировым, и отметил, что памятник появится в 2025 году. Четыре года назад в сквере заасфальтировали тротуар, уложили брусчатку и высадили деревья. Также появились скамейки и освещение.

Мидхат Закирович 18 лет был руководителем республики и очень многое сделал. Установка памятника позволит соединить наше прошлое и настоящее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также руководитель региона проинспектировал ход реконструкции фонтана «Мальчик с кураем», площади перед бывшим кинотеатром «Искра» и бульвара Саид-Галиева. Они входят в перечень юбилейных объектов столицы.

Для фонтана «Мальчик с кураем» пришлось сделать новую чашу. Здесь формируется современная пешеходная зона. Можно будет пересечь этот сквер и через улицу Комсомольскую выйти к зданию Дворца борьбы. В столице региона много общественных пространств, которые требуют нашего внимания. В планах Правительства республики – приводить их в порядок. В целом свой юбилей Уфа встречает изрядно похорошевшей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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