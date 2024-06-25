В Уфе Молодёжный театр представил спектакль «Рассказы Альфии»

Национальный молодежный театр сегодня представил новый спектакль. Постановка «Рассказы Альфии» основана на книге Мустая Карима «Туда или сюда?». К созданию привлекли художников-постановщиков, хореографов. В центре сюжета — девочка Альфия и её детские истории.

В них переплетаются фантазии, приключения и жизненные уроки. Премьера спектакля посвящена 105-летию со дня рождения Мустая Карима, а жанр определен как «воспоминания о радостном детстве». Одной из первых постановку увидела дочь народного поэта Альфия Каримова.