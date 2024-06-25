Почётный гражданин Уфы: история о Риме Баталовой

Покорение паралимпийского подиума. Сегодня Рима Баталова — депутат Госдумы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Европы и мира, легендарная спортсменка. Это всё — общеизвестные факты. Но мало кто знает, что родилась она в Шаранском районе, начинала свой путь в спорте на тропе уфимского леса. И сколько пришлось пройти и преодолеть, чтобы неоднократно взойти на высшую ступень паралимпийских игр. У Римы Баталовой есть возможность жить в любом городе России и мира, но она предпочитает родную Уфу.

Дважды в день, зимой и летом, тренировки. Обычные дорожки, о специальном покрытии для легкоатлетов и не мечтали. «Отдыхающие ругались, но что поделать?», — вспоминает спортсменка.

Здесь каждый метр был нами уже известен. Начало тренировки — мы заходили в ворота, и до следующих ворот — это 600 метров. Вообще, круг мы здесь делали 3 км. Когда вечерами мы бежали кросс, то этими кругами наматывали свои километры. Рима Баталова, депутат Государственной Думы России, 13-кратная паралимпийская чемпионка

С самого детства Рима Баталова преодолевала барьеры. Осложнения от рядовой прививки привели к проблемам со здоровьем — октябрьские врачи сделали всё, чтобы маленькая девочка заново научилась ходить. После многочисленных операций и переезда в Уфу именно встреча с будущим тренером Петром Буловым подтолкнула её к спортивной жизни.

Когда я приехала в школу, сюда, в Уфу, я наткнулась на своего будущего тренера. Я выбегала из класса, наткнулась на него, он меня поймал за плечи. Он такой высокий, а я такая девочка маленькая. Поймал и говорит: «О, эта девочка будет чемпионкой!» Рима Баталова, депутат Государственной Думы России, 13-кратная паралимпийская чемпионка

И Рима Баталова его напутствие оправдала. Пока в одном конце паралимпийского стадиона ее приглашали на награждение, в другом конце она выходила на старт.

С 2001 года она с гордостью носит звание Почетного гражданина города Уфы. Завершив 30-летнюю спортивную карьеру, твердо решила: сделает все для развития спорта в родной республике. Как результат — получилось помочь построить крупнейший в Башкортостане Центр спортивной подготовки.

Спортсменка объездила весь мир, а за границей ей обещали золотые горы. Однако Рима Баталова считает Башкортостан своим домом и Родиной.