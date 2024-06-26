В Башкирии в лагере «Орлёнок» завершилась первая смена

В детских оздоровительных лагерях республики завершилась первая смена. К примеру, в «Орленке» Баймакского района за это время отдохнули более 180 детей со всего Башкортостана.
Квесты, спектакли, сдача ГТО. Каждый день был насыщенным. Приезжали даже сотрудники центра занятости, чтобы рассказать о профессиях и о том, как определиться с будущей специальностью.
Первая смена была патриотического направления. А вторая будет посвящена «Движению первых». Сюда заедут более 200 ребят. Темой третьей смены станет безопасность.