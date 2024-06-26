В зону СВО после отпуска проводили бойцов полка «Башкортостан»

Отдохнули и снова в бой. Сегодня в зону специальной военной операции после отпуска отправилась очередная группа военнослужащих. Участников СВО провожали на площадке перед «Уфа-Ареной».
Две недели позади – пора возвращаться на боевые позиции. Этот отпуск военнослужащие полка «Башкортостан» провели преимущественно в кругу родных и близких. Время пролетело незаметно, признаются бойцы.
Приехали, когда стояла жара, уезжать приходится в прохладу. Но на родной земле плохой погоды не бывает, говорят военнослужащие. Главное что на передовую они увозят частичку домашнего тепла. Проводить бойцов пришли их близкие, родственники и друзья.
До места несения службы, как и до этого домой, бойцов доставят комфортабельные автобусы «Башавтотранса». Трансфер в зону СВО организован по поручению Главы Башкортостана. Обратно в Уфу на этом транспорте приедут уже новые отпускники.