Руководство Общественной палаты Башкирии встретилось с жителями Учалинского района

Учалинцы и представители некоммерческих организаций подняли вопросы, касающиеся различных сфер. В их числе привлечения молодых специалистов в район, безбарьерная среда для учащихся с ОВЗ в школах, благоустройство территорий и развитие инфраструктуры.

Также коснулись проблемы обмеления озера Ургун и состояния пляжа на его территории. Все это было взято на контроль. К слову, часть вопросов можно решить через социально ориентированные некоммерческое организации, отметили представители палаты. В Учалинском районе есть такие НКО. Общественники могут участвовать в грантовых конкурсах по разным направлениям.